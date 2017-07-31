（中央社馬德里16日綜合外電報導）63歲的鍋爐工德魯剛剛才知道，他的命運或將有所改變。接下來的幾小時他將接受腎臟移植，而促成這一切的推手，就是過去25年讓西班牙在器官捐贈方面領先全球的前瞻系統。



美國布萊巴特新聞網（Breitbart）引述法新社報導，德魯（Juan Benito Druet）躺在馬德里拉巴斯（La Paz）醫院的病床上說：「不知道結果會怎樣，但總得冒個險。」



根據隸屬衛生部的西班牙移植中心（National Transplant Organisation, ONT），去年西班牙共有4818例移植手術，其中2994例為換腎。換言之，去年西班牙每100萬居民，就有43.4名器捐者，比2015年的40.2人更為增加，刷新全球紀錄。



根據歐洲理事會（Council of Europe），2015年美國每百萬居民僅28.2名捐贈者，法國28.1人，德國10.9人。



西班牙移植中心創辦人馬提山斯（Rafael Matesanz）告訴法新社，移植後的病患「體重開始回來，健康狀況改善，就好像我們移植的是生命一樣」。



馬提山斯負責集中管理器捐和移植系統，讓系統順利運作。現在這個系統已為葡萄牙和克羅埃西亞複製，其他歐洲國家也深受鼓舞。



西班牙每間醫院都有位器官移植協調員，通常是專長重症加護的醫護人員，他們負責的工作就是找出有心臟病發或腦死風險的病患。



心臟病發或腦死時，腎臟、肝臟、肺臟、胰臟還能運作，可供移植，有時甚至連心臟也是這樣。



移植協調員發現這些病患後，迅速通報西班牙移植中心，移植中心再比對等候移植名單，從中找出最合適的受贈者。



如果配對成功的患者距離器捐者很遠，醫院就會把要移植的器官放入專業醫療冰桶，空運到病患處。



西班牙公共衛生體系給付移植費用，不公開捐贈者姓名，且為避免器官走私，捐贈的器官僅提供給西班牙居民移植。



世界衛生組織（World Health Organisation）倫理部門的波賽歐博士（Marie-Charlotte Bouesseau）表示：「這個系統之所以與眾不同，都是因為組織編制。這個網絡、這樣的集中管理，就是關鍵。」



波賽歐還表示，全球有需要的患者中，僅約1成接受了器官移植，「也就是說，另9成患者會在等候移植時死亡」。



但在西班牙，2016年僅4%到6%患者在等候換肝、換心、換肺這些重要器官時死亡。



馬提山斯認為，西班牙移植系統之所以成功，另一關鍵是訓練和溝通。



西班牙移植中心1989年成立後，訓練超過1萬8000多名移植協調員，他們通知家屬死訊後安撫家屬，讓家屬同意捐出死者器官。



如果1個人生前並未明確表示反對器捐，西班牙法律就假定此人同意器捐。



西班牙導演阿莫多瓦（Pedro Almodovar）1999年贏得奧斯卡獎的作品「我的母親」（All About My Mother），就是描述移植協調員的故事。他籌拍此片時，還曾諮詢西班牙移植中心。（譯者：中央社鄭詩韻）1060417