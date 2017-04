(中央社馬德里16日綜合外電報導)63歲的鍋爐工德魯剛剛才知道,他的命運或將有所改變。接下來的幾小時他將接受腎臟移植,而促成這一切的推手,就是過去25年讓西班牙在器官捐贈方面領先全球的前瞻系統。



美國布萊巴特新聞網(Breitbart)引述法新社報導,德魯(Juan Benito Druet)躺在馬德里拉巴斯(La Paz)醫院的病床上說:「不知道結果會怎樣,但總得冒個險。」



根據隸屬衛生部的西班牙移植中心(National Transplant Organisation, ONT),去年西班牙共有4818例移植手術,其中2994例為換腎。換言之,去年西班牙每100萬居民,就有43.4名器捐者,比2015年的40.2人更為增加,刷新全球紀錄。



根據歐洲理事會(Council of Europe),2015年美國每百萬居民僅28.2名捐贈者,法國28.1人,德國10.9人。



西班牙移植中心創辦人馬提山斯(Rafael Matesanz)告訴法新社,移植後的病患「體重開始回來,健康狀況改善,就好像我們移植的是生命一樣」。



馬提山斯負責集中管理器捐和移植系統,讓系統順利運作。現在這個系統已為葡萄牙和克羅埃西亞複製,其他歐洲國家也深受鼓舞。



西班牙每間醫院都有位器官移植協調員,通常是專長重症加護的醫護人員,他們負責的工作就是找出有心臟病發或腦死風險的病患。



心臟病發或腦死時,腎臟、肝臟、肺臟、胰臟還能運作,可供移植,有時甚至連心臟也是這樣。



移植協調員發現這些病患後,迅速通報西班牙移植中心,移植中心再比對等候移植名單,從中找出最合適的受贈者。



如果配對成功的患者距離器捐者很遠,醫院就會把要移植的器官放入專業醫療冰桶,空運到病患處。



西班牙公共衛生體系給付移植費用,不公開捐贈者姓名,且為避免器官走私,捐贈的器官僅提供給西班牙居民移植。



世界衛生組織(World Health Organisation)倫理部門的波賽歐博士(Marie-Charlotte Bouesseau)表示:「這個系統之所以與眾不同,都是因為組織編制。這個網絡、這樣的集中管理,就是關鍵。」



波賽歐還表示,全球有需要的患者中,僅約1成接受了器官移植,「也就是說,另9成患者會在等候移植時死亡」。



但在西班牙,2016年僅4%到6%患者在等候換肝、換心、換肺這些重要器官時死亡。



馬提山斯認為,西班牙移植系統之所以成功,另一關鍵是訓練和溝通。



西班牙移植中心1989年成立後,訓練超過1萬8000多名移植協調員,他們通知家屬死訊後安撫家屬,讓家屬同意捐出死者器官。



如果1個人生前並未明確表示反對器捐,西班牙法律就假定此人同意器捐。



西班牙導演阿莫多瓦(Pedro Almodovar)1999年贏得奧斯卡獎的作品「我的母親」(All About My Mother),就是描述移植協調員的故事。他籌拍此片時,還曾諮詢西班牙移植中心。(譯者:中央社鄭詩韻)1060417