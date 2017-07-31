護眼檯燈真的護眼？消費者文教基金會到大賣場檢測15款標榜可護眼的檯燈，今天（17號）公布檢驗結果，其中3成光照不足、7成功率不實。消基會指出，眾多廠牌中，其中2家檯燈幾乎全數不合格，分別為億視界學習燈、山水輕觸式檯燈，知名的聲寶、歐司朗等廠牌也上榜，照度均勻度皆未達水準，不適合閱讀。針對標示不實商品，消基會將要求廠商立即下架，其他如光照度不足的檯燈，也將公布提醒民眾勿選購。