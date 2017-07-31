護眼檯燈”沒護眼”!市售檯燈3成光照不足 7成功率不實教育廣播電台 (2017-04-17 17:05)
護眼檯燈真的護眼？消費者文教基金會到大賣場檢測15款標榜可護眼的檯燈，今天（17號）公布檢驗結果，其中3成光照不足、7成功率不實。消基會指出，眾多廠牌中，其中2家檯燈幾乎全數不合格，分別為億視界學習燈、山水輕觸式檯燈，知名的聲寶、歐司朗等廠牌也上榜，照度均勻度皆未達水準，不適合閱讀。針對標示不實商品，消基會將要求廠商立即下架，其他如光照度不足的檯燈，也將公布提醒民眾勿選購。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
歐都納 短褲．歐都納 護膝．歐都納 浮標．歐都納 七分褲．歐都納 A-G1126M．歐都納 涼鞋．歐都納 拐杖．歐都納 絨外套．歐都納 背心．歐都納 天鵝絨．ATUNAS 歐都納．歐都納 3M 保暖．歐都納 登山鞋．歐都納 睡袋．歐都納 atunas 手套．歐都納 COOLMAX．歐都納 兒童．歐都納 運動襪．歐都納 Atunas PRO．歐都納 涼感紗．歐都納 五指襪．歐都納 保暖帽．歐都納 車褲．ATUNAS 歐都納 登山鞋．歐都納 毛襪．歐都納 眼鏡．歐都納 防水．歐都納 自行車．歐都納 水壺．歐都納 外套
- 【EverSmile】女型態記憶撥水抗污外套
- 【德國百靈BRAUN】-新升級三鋒系列電鬍刀3090cc-送DOMO心型
- 【德國百靈BRAUN】新升級三鋒系列電鬍刀3050cc-送DOMO心型
- 【AS】可琳3尺掀鏡台(買就送椅)-91.2x40x45.6cm
- 【日本 Vermicular】琺瑯鑄鐵鍋18cm(珍珠粉VPOT18-PK)
- 獨立筒 雙人5尺 Shanti二線天絲無毒乳膠獨立筒床墊20cm obi
- STEADY眼鏡 日本手工製造(紅橙) #STDF04 C07
- Scuderia Ferrari 法拉利 急速三眼計時腕錶-黑x銀/45mm
- 萬寶龍 MONTBLANC-時尚太陽眼鏡(共3色)MB360S
- 【Britax】旗艦四輪雙向手推車(紅色)
《通靈筆記第三章》：郭書瑤演技太逼真，索非亞幫忙淨身【中央網路報】
已賠了近兩億！蓮香齋餐券糾紛 業者控前負責人詐欺【NOWnews今日新聞】
做沙威瑪是在虐待動物？4點告訴你關於沙威瑪的小知識【KNOWING新聞】
懸案！少女家門前離奇消失 一年半後突現身【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》