為敘利亞難民致哀 立志學生忍飢體驗災民痛苦教育廣播電台 (2017-04-17 17:08)
敘利亞於四月四日發生化學武器攻擊事件，造成慘重傷亡，高雄市立志高級中學也特別舉辦飢餓體驗營長訓練，參與師生除了在現場為敘利亞攻擊事件的傷亡者默哀，也盼望透過下個月舉辦的飢餓體驗活動，為更多敘利亞難民兒童帶來生存盼望，並邀請更多民眾一同響應飢餓三十。台灣世界展望會南區辦事處陳雅玲主任表示，敘利亞內戰已持續超過6年，許多弱小生命就葬送在無情槍砲彈火之中，還來不及長大就結束短暫的生命，世界展望會將持續投注物資，並展開救援行動，也希望全體國人共同關注敘利亞難民，伸出援手拉他們一把，讓敘利亞人知道世界上還有溫暖還有愛，永遠不要放棄希望！
(教育電台記者林祺宏高雄市採訪報導)
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