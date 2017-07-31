新北板橋郵局鋼筆字比賽 重拾手寫寄信溫度教育廣播電台 (2017-04-17 17:10)
為了鼓勵民眾感受手寫書信的溫暖，新北市板橋郵局在15號舉辦「手寫有溫度 寄信有真情『鋼筆達人講座暨書寫比賽』」活動，邀請民眾一同來體驗寄信傳情的樂趣與記憶。
比賽分為國小、國中與高中以上的成人組，現場有許多親子家庭共同來參加，活動除了邀請長期推動硬筆書寫的莒光國小老師來進行指導講座，比賽結束後還將所有參賽者的明信片作品免費寄出，讓滿載手寫情感的文字傳遞出去。
新北市莒光國小校長邱承宗表示，書寫教育能夠培養坐姿、運筆與規矩的生活教育，影響孩子們的日常態度，這次配合中華郵政的活動，期望讓習慣使用鍵盤的民眾，再次重溫手寫文字的深刻情懷。
板橋郵局局長郭純陽說，中華郵政4月份在全國都推出「手寫有溫度 寄信有真情」活動，板橋郵局在新北市率先推出相關比賽，透過手寫書信感受中華文化的美好，同時提升自我的文化涵養，期望能夠鼓勵大小朋友一同參與，也對文化傳承貢獻一份心力。
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