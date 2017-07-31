揪「肝」心 一銀門諾攜手護部落教育廣播電台 (2017-04-17 17:24)
有感於門諾醫院投入偏鄉醫療的用心，第一銀行及第一銀行文教基金會的志工夥伴，今年再度隨著門諾醫院山地巡迴醫療團隊，前往卓溪鄉，為當地居民做肝炎篩檢並舉辦健康促進活動。
21位志工伙伴，一大早便隨著門諾醫院山地巡迴醫療團隊來到卓溪鄉，協助近百位的部落民眾進行肝炎抽血檢驗、腹部超音波、健康促進等檢測。第一銀行公關室經理黃淑美說，出錢很容易，但要員工們從心出發、親力親為付出，才有機會影響周邊的人，讓這份善的循環持續下去。
門諾醫院肝膽腸胃內科主任鄭穆良表示，肝是沉默的器官，往往等到發現症狀時，幾乎都已是肝病末期。以肝病死亡率來說，卓溪鄉的肝病死亡率比全國平均肝病死亡率高出八至九倍，其中，喝酒就是助長B、C肝惡化的因素之一，因此，除了積極提倡戒酒，患者若能夠定期的追蹤與治療，相信卓溪鄉肝病死亡率在未來的五至十年一定會有明顯改善。
門諾醫院表示，肝篩計畫，包括卓溪、萬榮、玉里、瑞穗等鄉鎮，所需經費就超過百萬元，感謝第一銀行的協助，贊助55萬元認養卓溪鄉，門諾醫院也將透過12場次的肝篩及健康促進宣導活動，讓卓溪鄉的民眾走出家門，做好健康自主管理，重視自身健康。
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