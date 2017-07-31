106年臺東縣原住民族部落大學今(17)日舉行開學典禮，為提高部落族人的學習意願，今年將規劃培育技職講師，並選定2門課程提送教育部作大學學分認證，未來可抵免大學學科學分。



部落大學成立至今已邁入第16年，去年中央評鑑成績連續榮獲甲等，今年由空中大學繼續接受縣府委託辦理，開班地點分為臺東市區、南迴區、縱谷區、東海岸區、離島區等5處，並分別於臺東市區豐里國小、南迴區大王國小、縱谷區初來國小、東海岸區信義國小以及離島區蘭嶼中學設立分校學習服務中心。



兼任部落大學校長的臺東縣長黃健庭指出，臺東部大以文化產業為教學主要方向，占整體課程50%，屬「文化產業型」部大，希望在輔助部落文化傳承之餘，也能讓更多人學習部落手工藝與行銷，進而讓外地遊子返鄉工作，也能照顧家庭。



縣府原民處表示，今年部落大學的新作為，將積極與大專院校合作，希望幫助學員、講師取得他校資格，讓學員可以拿在部落大學所修學分至外校抵免學分、申請入學，講師亦能以在部落大學任教的經驗，申請到其他學校任教。



部落大學分2學期開設40個班次，第一學期自4月至6月，開設19門課程；第二學期自7月至9月，預計開設21門課程。每班招生人數以15至30人為原則，預計全年學員人數至少達600人。相關訊息請上部大網站http://taitung.tbc.apc.gov.tw/。