東部地區巡防局第八三岸巡大隊今（17）日上午接獲通報，花蓮溪出海口有一位女子徘徊許久後，即不知去向，僅遺留背包等物品在現場，經巡查後發現女子蹤跡，搶救上岸，並無大礙。



第八三岸巡大隊表示，大隊部接獲通報後，立即派遣七七機動站人員前往瞭解情況，海巡人員抵達現場後，僅發現該名女子衣物遺留的背包、外套及健保卡，未尋獲該名女子，研判該名女子可能已跳海輕生，立即通報空中勤務總隊，派遣直升機搜尋海面狀況，並與仁里消防隊人員於岸邊展開搜尋，終於在海上發現該名女子，並立即由救護車送往門諾醫院搶救。



第八三岸巡大隊呼籲，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路，同時也適時關懷身邊家人及朋友，給予必要之協助，才能避免不幸的意外發生，若民眾於岸邊發生緊急危難事故，也可撥打海巡「118」服務專線，海巡署將立即派員協助。