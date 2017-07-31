臺東高中發起6校聯合飢餓三十體驗DIY教育廣播電台 (2017-04-17 17:38)
臺東高中日前發起第28屆飢餓三十飢餓體驗DIY活動，並邀請公東高工、臺東均一實驗高級中學、臺東高商、關山工商、臺東女中等5校響應，總計400人進行飢餓12小時體驗，以實際行動關懷正遭受糧荒的東非兒童。
活動中進行「12HF」人體排字，也藉由飢餓體驗行動邀請社會大眾一起來關懷飢餓消彌飢餓。並透過兒童議題影片與分享，讓學生更能深刻感受到，生長在臺灣這塊土地，不需經歷戰火摧殘、不用餓著肚子睡覺、有乾淨的飲用水，並可以上學受教育，更應該懂得感恩與珍惜，進而關懷世界上面臨不同景況的兒童。
臺東高中校長張瑞杰表示，孩子實際參與行動、規劃飢餓體驗，將好的價值觀植入心中，期許同學彼此間互相關懷，用嚴肅的心態來體驗飢餓，並仔細聆聽與發現需要受助者的需求，思考在未來日子裡，自己如何付出關懷、貢獻一己之力。
活動總召集人，臺東高中二年級學生陳豐茗說，當思考到自己住的地方豐衣足食，不會遭受戰火、飢荒與有乾淨的水源可以使用，更要在這當中學會珍惜，培養人道關懷精神，並思考自己能夠如何為有需要的孩童做出貢獻。
臺灣世界展望會東區辦事處主任蕭文榮表示，「飢餓三十人道救援行動」不僅迅速回應國內重大災害、關懷特殊景況家庭及高風險家庭的需要；也援助全球受糧荒、天災、戰火影響的兒童及人民，籲請臺東學子及民眾加入救援東非糧荒的行列。
此外，第28屆飢餓三十飢餓勇士大會師將於7月15、16日在花蓮縣立體育館舉行，世展會也誠摯邀請社會大眾展現愛的力量，踴躍響應。
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