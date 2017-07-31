為迎接彰化縣即將榮光建縣300年，彰化縣文化局策劃打造彰化城市品牌－彰化味系列活動，彰化縣政府表示，「彰化味」，是屬於彰化人獨特的生活美學style，是一種光榮感，魏明谷縣長希望透過「彰化味」活動，喚起屬於每個人心中的彰化味。



彰化縣長魏明谷表示，彰化縣即將邁入建縣300年，300年來留下許多歷史文物、古蹟建築、民俗才藝雕刻等等，值得大家把「彰化味」發揚光大。他進一步強調，除了人文歷史以外，彰化縣有些產業也很有名，如花卉苗木、景觀造景等技術產業。此外，彰化縣積極發展綠能產業，即風力與太陽能。如遊客來到鹿港遊玩，在地店家或戶外團體的裝扮也可以古裝亮相，以這種互動的方式，加強彰化給人的印象。



魏明谷縣長也強調，彰化縣的美食小吃也是最能代表彰化縣的特色，他說，彰化縣正好位於山線與海線的交界處，也是多元族群聚集的縣，並且位於中部，所以彰化縣的小吃結合山珍跟海味、結合閩南與客家福佬的元素、甜鹹適中，這些小吃特色都是值得推廣的「彰化味」。



他希望透過活動讓全國民眾，甚至國際旅客來到彰化，更能感受到「彰化味」與彰化的特色，也期望「彰化味」、彰化的特色能夠代表台灣味、台灣的特色，打開彰化知名度。



首場活動將於4月19日至23日在台北華山文創園區有一場2017臺灣文創博覽會-彰化主題館，以「幸福時光彰化味」為主軸展出，活動期間邀請人間國寶施鎮洋、陳萬能、李秉圭、施至輝等多位彰化縣工藝大師展藝作品。







「彰化味關鍵字徵集」將全民網路票選，讓全國民眾共同尋找真正代表「彰化味」關鍵字。第一階段網路投件時間為106年5月15日至6月16日，公開對外徵集各地彰化味關鍵字。如：龍山寺(鹿港鎮)、跑水節(二水鄉)、肉圓(北斗鎮)等，預定7月30日在文化局網站及「彰化文創•彰彰精彩」官網公布票數最多30組入選彰化味關鍵字。活動第二階段開放投稿時間為8月1日至8月30日，參加者可針對第一階段30組入選關鍵字，任選一組，用文字(100字)、照片、影片詮釋該關鍵字之內涵，並將詮釋內容採用網路連結方式將資料上傳，經評審評選出五個獎項－最佳人氣獎、最佳關鍵字獎、最佳內涵獎、最佳創意獎、最佳遺珠獎，預定9月18日公布得獎名單。



另外，「彰化味微電影腳本徵件」讓大家把自己感受及記憶中的彰化味，運用微電影腳本方式傳達，活動預計106年5月15日開始徵件，取前3名，合計總獎金金額為4萬元。有興趣的民眾，5月15日起可上「彰化文創•彰彰精彩」官網http://chcc.bocach.gov.tw/ <http://chcc.bocach.gov.tw/> 查詢或下載比賽辦法，或電洽文化局藝文推廣科（04）7250057分機1857林小姐。



說到彰化，您腦海跳出的是什麼?八卦山大佛?芳苑的海牛?鹿港的媽祖廟及工藝?北斗肉圓?彰化爌肉飯?當然，也有喚起您有獨特的畫面，例如濁水溪畔那一塊塊綠意盎然的農田、一群熱血奔騰人跑過金黃稻穗的田中馬拉松、有著深遂臉孔來自不同國家的人步行在八堡圳的二水跑水節，有「花的故鄉」美稱的田尾花卉、橙紅似火的東螺溪木棉花道…，這些都是彰化味，而在您心目中的彰化味又是什麼?每個人心中的彰化味都是獨特的印象記憶，歡迎來說說屬於您的彰化味。



