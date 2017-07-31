花蓮縣立美崙國中參加「花蓮縣105學年度國中教育學程技藝競賽」，榮獲食品職群技藝競賽銅牌等多項佳績，展現學校適性揚才成果。



校長孫台育說，學校每年都會與鄰近高中職合作，開辦技藝教育學程，讓學生能透過實際操作，瞭解不同職群的學習主題與職場特質，以利未來生涯發展抉擇參考。明年度，更計畫與花蓮高農合作，開辦技藝專班，提供學生多元試探的機會，讓學生從各項活動中探索出自己的生涯方向。



技藝班學生黃佩雯說，在技藝班中的學習，讓她發現，原來看似簡單的鳳梨酥，竟然要經過多道手續才能完成，雖然繁瑣，卻充滿挑戰與成就感，也讓她更確定自己的人生方向，就是餐飲這條路。



孫校長說，希望透過適性輔導，讓孩子探索人生方向，也讓教師看見孩子們的多元智能。