臺東縣文化處為了營造優質安全的公共閱讀環境，現正進行圖書館外牆紅磚剝落及滲水修繕工程，工期自3月20日至9月6日，由於4月17日起至4月28日止為外牆打除紅磚及牆壁施作，考量施工噪音、粉塵及民眾安全，今(17)日起圖書館將休館12日，至29日正常開館，屆時請由文化處前廣場右側通道進出。



此外，29日下午3時將邀請臺日混血作家一青妙，於圖書館發表「溫暖的記憶，從這裡出發：一青妙的臺灣東海岸」新書分享會，書中載錄作者一步一腳印探索臺東這塊土地上的溫暖與感動，歡迎喜愛臺東這塊土地的朋友們，前往聆聽作家筆下的印記。