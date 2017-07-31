2017勇闖東海岸 近千名車友熱情參與教育廣播電台 (2017-04-17 17:43)
第9屆勇闖東海岸自行車系列活動15日起一連兩天分別於東管處處本部及加路蘭遊憩區展開，吸引千名車友及遊客參與。今年最大特色便是結合法國ACP認證，讓選手挑戰自我，並延續往年自行車遊部落體驗活動。
今年度勇闖東海岸自行車活動，騎乘路線以台11線路段為主，組別分為200K認證組、100K前哨挑戰組、70K及25K樂活組。東管處處長洪東濤表示，認證挑戰組除本國車友更有來自香港、匈牙利、日本、義大利、英國等國外車友，合計415位車友完成法國ACP認證。
而200K第一個完成認證者是來自雲林的賴先生，身為古坑人，特別喜愛東海岸的風光，僅有2年騎乘經驗，首次參加認證活動，就以8小時16分的超強成績完成認證。
另25K親子樂活及70K樂活組16日於加路蘭遊憩區出發，為增加或活動精彩性，規劃最佳造型獎及輪饌東海岸美食競賽等活動，由扮成美國隊長的車友獲最具創意獎、小小超人則獲得今日我最帥獎、天鵝湖家族則獲得最佳親子組獎等六項獎項。
此外，最吸引大家的第2屆輪饌東海岸美食競賽，分別由Mahi-mahi Today、地景澤丰潮美食美饌、中華日式和漢料理食堂依序獲得前3名，參賽隊伍創意十足，主辦單位增頒最佳創意獎、最佳視覺獎、最佳布置獎、最具野餐特色獎等4大獎項，不僅推廣在地食材與特色料理，更讓遊客讚不絕口。
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