106年全中運 彰化邀全國民眾遊彰化看比賽教育廣播電台 (2017-04-17 17:44)
點燃夢想．競艷彰化，106年全國中等學校運動會22日起到27日在彰化活力登場，共有來自全國15000多名運動選手舉賽，彰化縣長魏明谷邀請全國民眾日遊彰化、看比賽，一起為選手加油。
106年全中運共有田徑、游泳、體操等17種類19科目運動競賽項目，彰化縣長魏明谷歡迎全國各縣市中等學校學子蒞臨彰化共聚一堂，公平競爭，並以「運動競技進行交流」，展現「努力不懈、突破自我」的運動精神。
彰化是一個兼具美食、文化、觀光的城市，魏明谷縣長表示，全中運約有1萬5千多名運動選手齊聚彰化一較高下。各地與會選手與觀賞比賽的民眾們可利用活動期間到八卦山風景區、臺139線、鹿港老街、王功漁港與田尾花海等知名景點走走，也別忘了品嚐在地特色小吃，豐富味蕾。並且感受彰化鄉親濃濃的人情味，令到訪的遊客會對這座富有豐富文化的城市印象深刻，流連忘返。
賽會期間，彰化縣也同步辦理諸多學生體驗學習、集戳章摸彩活動，且時節適逢「八卦山油桐花季」，如欲深入瞭解全中運可於FB搜尋「106年全中運在彰化」，或至「106年全中運官方網站(http://106sport.chc.edu.tw/)」瀏覽相關訊息，歡迎民眾共襄盛舉！
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