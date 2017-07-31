花蓮家扶少年職涯體驗 提前做好職場準備教育廣播電台 (2017-04-17 17:48)
青年帶著夢想進入職場，才發現不如電影裡的美好，為建立青年做好職前準備，花蓮家扶中心帶領扶助青年前往宜蘭，舉辦「自立方案職涯體驗活動」，藉由實際操作學習，幫助青年在進入職場前，建構完整的自立生活力。
喜愛烘焙的凡凡(化名)，即將面對高中畢業後，該繼續升學還是踏入職場，她對於此次活動十分期待，希望透過家扶體驗活動，提前了解職場現況，也增進人際互動及職前心理準備。
過往青年工作經驗皆為短期打工，對於職場觀念較為缺乏，這次職涯體驗，除了實際操作咖啡經營流程，更針對青年的需要，教導面試應對、履歷撰寫、衣著打扮等，提升少年自我效能及問題解決能力，以培養就業動力，確認未來發展方向及目標。
花蓮家扶主任陳清輝感謝花蓮縣政府社會處長期指導，使其辦理青少年生活體驗營，讓青年在人生重要抉擇之際，透過職涯體驗，找尋自我方向及適合工作，減少就業道路上不順遂，並增進青年就業能力與機會。
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