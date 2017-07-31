【中央網路報】

味丹企業林忠勝協理(圖前排右四)和菲力斯國際董事郭金耀(圖前排右三)主持2017「戰酒盃全國飛鏢公開賽」開幕儀式，為各選手打氣。張家豪(圖左)勇奪2017「戰酒盃全國飛鏢公開賽」男子組冠軍，從味丹企業林忠勝協理手中接過冠軍獎盃。鄭幸蓉(圖左) 成為2017「戰酒盃全國飛鏢公開賽」女子組冠軍。台灣戰酒代表隊成員接過國旗，力爭在4/30「戰酒盃國際飛鏢邀請賽」取得好成績。比賽場地設有飛鏢機方便群眾試玩，還可打卡紀念。 全國Fighter注意！2017「戰酒盃全國飛鏢公開賽」經連場惡戰後，終於誕生男子組和女子組冠軍。男子組賽事，張家豪擊敗李肇壯，榮登「鏢王」。女子組賽事，鄭幸蓉擊敗林吟，成為「鏢后」。戰火綿延一個多月，「戰酒盃全國飛鏢公開賽」於全國十八縣市舉行連場比賽後，決選出各區男女子冠亞季殿軍，並於今天4/16(日)下午14:00在 板樹體育館進行最後決戰！男子組賽事，來自桃園的張家豪擊敗李肇壯，獨佔鰲頭取得30,000元台幣獎金、一座戰酒冠軍獎盃和一瓶戰酒作獎品。女子組賽事，來自彰化的選手鄭幸蓉在決賽與對手林吟一番龍爭虎鬥後，最終擊敗對方奪標。鄭幸蓉除了贏得15,000元台幣獎金、一座戰酒冠軍獎盃和一瓶戰酒作獎品外，還會代表台灣參加4/30「戰酒盃國際飛鏢邀請賽」。比賽結束，台灣戰酒代表隊成員也順利選出，分別是3名男子代表張家豪(男子組冠軍)、李肇壯(男子組亞軍)和戴宏光(男子組季軍)，以及鄭幸蓉(女子組冠軍)。由他們四人組成的台灣戰酒代表隊，將於4/30「戰酒盃國際飛鏢邀請賽」中與來自世界各地十二國冠軍選手，角逐最高榮譽！2017戰酒盃由金門酒廠及味丹企業聯合贊助，菲力斯國際及全國競技飛鏢協會聯合主辦，歷經六星期全國二十五場大小賽事，決選出全國飛鏢界精英，進行今天決賽。總獎金禮品超過一百萬元!決賽場面盛大，由各區冠軍選手分持區代表旗上台領獎，味丹企業林忠勝協理主持開幕。林忠勝協理和菲力斯國際董事郭金耀在賽事結束後的頒獎禮上，也全力為台灣戰酒代表隊4名代表打氣，希望他們在4/30「戰酒盃國際飛鏢邀請賽」再接再厲、為國增光。(蘇松濤報導)