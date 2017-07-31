【中央網路報】

A-Lin擔任7-ELEVEN第二季「把愛找回來」公益募款愛心大使肝基會首創「保肝全壘打計畫」，愛心大使A-Lin、7-ELEVEN林立莉部長、肝基會楊培銘執行長、粘曉菁副執行長及病友一起合影 7-ELEVEN 2017第二季「把愛找回來」公益募款起跑，持續與肝病防治學術基金會推動「救救肝苦人」計畫。民國75年政府實施新生兒全面施打B肝疫苗以來，國內B肝帶原率雖大幅下降；但對於未接種疫苗的30歲以上民眾來說，卻暴露在肝炎病毒威脅中。根據肝基會調查發現，過去參加篩檢的人有3成沒有B肝抗體，感染B肝病毒的風險高，一旦成為B肝帶原者，未來罹患肝癌的機會更是非帶原者的100倍。由於BC肝帶原仍是日後罹患肝炎、肝硬化、肝癌的肝病三部曲元凶，因此，今年除持續推廣肝病篩檢，並導入腹部超音波外，更首創「保肝全壘打計畫」，進一步鎖定全台肝癌高風險縣市的10大偏鄉地區，以「健康管家」為概念，由個管師定期追蹤參加篩檢後需要治療的民眾，以提高就醫率及治療率，建立偏鄉肝炎追蹤治療的醫療模式，未來計畫更將推廣至全國。7-ELEVEN表示，肝癌為全國癌症死因第二名，特別是老化指數高的雲嘉澎地區最「肝苦」，高居肝癌死亡率的前五名，而許多偏鄉更是肝病防治的死角，於是自2014年起將偏鄉地區7-ELEVEN門市當成保肝篩檢站後，加速偏鄉篩檢速度，無論人數或場次，每年增加超過20%，並於去年(2016年)提早三年完成164鄉鎮的肝病篩檢計畫；11年來共同投入超過1.6萬名醫護人員與志工，15.3萬以上民眾受惠免費肝病篩檢服務，其中發現逾2.1萬名B、C肝帶原者，並協助近200位肝癌患者確診與就醫；今年，持續針對偏鄉地區進行肝病篩檢，並搭配腹部超音波，讓肝病無所遁形！肝病防治學術基金會執行長楊培銘教授表示，「就醫及交通便利」是影響偏鄉長輩肝病篩檢及追蹤治療的關鍵，透過門市可近性，將門市當作篩檢站，大大提升民眾篩檢意願，強化保肝意識。在走完全台164個偏鄉後，今年持續與7-ELEVEN合作的三大重點：(一)提高「就醫率」，透過門市化身便利的篩檢站，並同步整合地方資源(衛生所/村里長)推廣篩檢服務，讓長輩願意就醫；(二)提高「治療率」，與定點醫院合作，建立全台肝病追蹤醫療轉介據點，提高肝病患者的治療率；(三)提高「疾病控制率」，全國首創與地方合作試辦「保肝全壘打計畫」，鎖定雲嘉南肝病嚴重的10大鄉鎮，以「個管師」定期追蹤需要治療者，建立偏鄉長輩篩檢及就醫服務模式，更期許推廣至全國，以控制B肝、消滅C肝為終極目標。第二季「救救肝苦人」公益募款影片，以夫妻生活為主軸，習以為常的幸福生活，被無聲無息的肝病摧毀，失去了才知道珍貴，突顯定期篩檢的重要性；也擁有幸福家庭的A-Lin一看到腳本就深有所感，對於無法時常陪伴在摯愛的家人身邊，更感受到日常的生活點滴就是幸福的來源，所以雖然歌唱工作忙碌，也仍會時時與家人通電話關心彼此。記者會現場同步邀請到擁有美滿家庭生活，卻差一點因為肝癌而失去一切的施先生現身說法，「沒遇到不怕，一旦堵到(台語)嚇死了。」去年進行肝癌切除手術的施先生心有餘悸地說，30多歲的他從事補教業，出生即為B肝帶原者，卻未曾追蹤檢查，近年因為工作壓力大、睡眠不足，已造成身體負荷過高，長期操勞半年內暴瘦14公斤；加上朋友因肝癌開刀，也讓他想起10多年前舅舅亦死於肝癌，在朋友建議下就醫，卻發現罹患原發性肝癌(註)；確診時女兒才剛出生，迎接新生兒的喜悅瞬間被死亡的陰影壟罩而百感交集。「如果人生可以重來，身體健康最重要」，施先生已於去年7月切除肝腫瘤，術後恢復良好，目前持續追蹤。如今看著快滿周歲的女兒，自己差點在她的人生中缺席，身為人父暗自期許未來一定會把健康當成第一要務，不讓遺憾發生。此次由天生歌姬A-Lin擔任7-ELEVEN與肝基會「救救肝苦人」愛心大使，平常很重視健康的A-Lin，也會定期帶父母去健康檢查，而這次接到肝基會的邀請更是一口答應，因家中有親人肝病過世，A-Lin更能感同身受。A-Lin事先知道為肝病所苦的施先生有個剛滿週歲的女兒，特別從台東帶來一條象徵祝福、平安的阿美族特色小毯子送給他，手工縫製的毛線球「麻利」代表長輩對年輕人的祝福，希望病友施先生一家人「平安、健康」，而阿美族主色「紅、黃、綠」的毛線球，也象徵爸爸、媽媽、孩子一家人緊緊相繫。A-Lin提到健康的身體是一切的根本，尤其是肝病的侵襲更是無聲無息，所以唯有及早篩檢，才能讓愛永不分離。【註】原發性肝癌：惡性肝腫瘤（肝癌）一般可分成「原發性肝癌」（癌症源發於肝臟本身）」與「轉移性肝癌」（癌病從別處像大腸或卵巢等轉移）兩種，原發性肝癌是指癌症原發於肝臟本身，起源於肝細胞及膽管細胞。◎7-ELEVEN「把愛找回來」，2017第二季「救救肝苦人」公益募款影片：4/17同步上線https://www.youtube.com/watch?v=NMoUzjEFJ-c&index=1&list=PLgIWT6buF2l1je6fyRuU65ZUMcZcWU066◎7-ELEVEN「把愛找回來」，2017第二季「救救肝苦人」募款活動：一、 活動時間：4月1日起到6月30日止二、 捐款辦法：到全台7-ELEVEN門市募款箱投下零錢，千元以上可利用ibon便利生活站進行捐款三、 使用計畫：1. 舉辦全台7-ELEVEN門市及社區據點，將近40場肝炎篩檢活動及超音波檢查，提供20,000人次以上的篩檢及衛教。2. 提供1,000人次以上長輩及B、C肝病友進行「保肝全壘打計畫」，結合長者醫療服務及肝病篩檢，並進行定期追蹤，建構從篩檢到追蹤的完善網絡。3. 提供125人次的偏鄉長輩及弱勢肝病病友物資、生活、交通、醫療補助費用支出。4. 提供15,000人次以上的免費諮詢0800保肝專線。5. 提供10萬人次以上肝病防治衛教宣導文宣服務。6. 由全台各地超過60名醫師及37家醫療院所，以肝基會(台北總會)和分會(嘉義/臺南/高雄)為服務基礎，建立肝病醫療網，成為全台肝病追蹤醫療轉介據點。(蘇松濤報導)