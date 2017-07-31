蔴鑽農坊許益堂 送暖關懷泰雅原住民中央網路報 (2017-04-17 18:11)
烏來泰雅族部落地區，前年受杜鵑颱風土石流襲害，家園至今尚未重建完成，長期在當地那魯灣溫泉渡假飯店打工的原住民們，業餘還在原住民歌舞劇場表演傳統歌舞，以賺取微薄表演費用貼補家用。
自幼受先父助人為樂理念薰陶的蔴鑽農坊負責人許益堂，經營健康農產加工品有成後，即屢屢回饋社會、濟助貧困同胞，十多年來捐助瑞復益智中心、家扶中心等不計其數，並連續四年提供獨居老人與弱勢團體聯歡會禮盒超過百萬元，前年更贊助「run to 路跑」活動。
去年膺選台南市好人好事代表的許益堂，獲知泰雅族原住民重建家園倍感辛勞，即透過財政部退休的程瑞鎔，利用在烏來舉辦嘉師53級同學會的機會，捐贈轉發健康產品一批。
許益堂已研發產製代表台灣優質風光水土的「良食糧飲」系列產品，包括三色糙米茶、黑豆茶、牛蒡茶及檸檬茶片等。另外，柚子蔘的包裝亦改以印有孔廟、安平古堡等知名景點的鐵盒包裝，並開始銷往香港、中國等地區。
（蔡清欽報導）
【中央網路報】
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
歐都納 短褲．歐都納 護膝．歐都納 浮標．歐都納 七分褲．歐都納 A-G1126M．歐都納 涼鞋．歐都納 拐杖．歐都納 絨外套．歐都納 背心．歐都納 天鵝絨．ATUNAS 歐都納．歐都納 3M 保暖．歐都納 登山鞋．歐都納 睡袋．歐都納 atunas 手套．歐都納 COOLMAX．歐都納 兒童．歐都納 運動襪．歐都納 Atunas PRO．歐都納 涼感紗．歐都納 五指襪．歐都納 保暖帽．歐都納 車褲．ATUNAS 歐都納 登山鞋．歐都納 毛襪．歐都納 眼鏡．歐都納 防水．歐都納 自行車．歐都納 水壺．歐都納 外套
《通靈筆記第三章》：郭書瑤演技太逼真，索非亞幫忙淨身【中央網路報】
已賠了近兩億！蓮香齋餐券糾紛 業者控前負責人詐欺【NOWnews今日新聞】
做沙威瑪是在虐待動物？4點告訴你關於沙威瑪的小知識【KNOWING新聞】
懸案！少女家門前離奇消失 一年半後突現身【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》