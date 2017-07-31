【中央網路報】

好人好事代表許益堂家族與「良食糧飲」系列產品。（記者蔡清欽攝） 台南市好人好事代表許益堂，關懷弱勢不遺餘力，今日透過財政部退休、嘉師53級同學會主辦人程瑞鎔教授，捐贈傳統健康產品一批，慰問正在重建家園的烏來泰雅族原住民。烏來泰雅族部落地區，前年受杜鵑颱風土石流襲害，家園至今尚未重建完成，長期在當地那魯灣溫泉渡假飯店打工的原住民們，業餘還在原住民歌舞劇場表演傳統歌舞，以賺取微薄表演費用貼補家用。自幼受先父助人為樂理念薰陶的蔴鑽農坊負責人許益堂，經營健康農產加工品有成後，即屢屢回饋社會、濟助貧困同胞，十多年來捐助瑞復益智中心、家扶中心等不計其數，並連續四年提供獨居老人與弱勢團體聯歡會禮盒超過百萬元，前年更贊助「run to 路跑」活動。去年膺選台南市好人好事代表的許益堂，獲知泰雅族原住民重建家園倍感辛勞，即透過財政部退休的程瑞鎔，利用在烏來舉辦嘉師53級同學會的機會，捐贈轉發健康產品一批。許益堂已研發產製代表台灣優質風光水土的「良食糧飲」系列產品，包括三色糙米茶、黑豆茶、牛蒡茶及檸檬茶片等。另外，柚子蔘的包裝亦改以印有孔廟、安平古堡等知名景點的鐵盒包裝，並開始銷往香港、中國等地區。（蔡清欽報導）