台塑長庚邀請倪同龢主講「團隊溝通與領導激勵」中央網路報 (2017-04-17 18:12)
倪同龢認為，人際關係的最高原則為共贏。領導者必須懂得運用他人的力量為團體效力。激勵就是運用目標管理加上能力意願矩陣分析，輔以身心靈的角度，找出受激勵者滿足點之所在，從而激發部下百分之百，甚至百分之三百的工作意願及潛能。只要能夠啟發員工正確的工作態度，以及對公司的向心力，員工便能成為公司的重要資產，進而提升企業的競爭力。
面對組織內部越來越密切的合作形態，領導者必須學會有效溝通與協調以解決問題。為此，倪同龢的課程重點包括：溝通的目的與過程、掌握溝通和領導的要素、領導和管理的分別、X理論與Y理論、能力意願矩陣、人際溝通分析模組、九種人格的心理策略等，讓現場聽眾知道迅速溝通的模組和技巧。
本次由倪同龢執行長蒞臨分享的課程，以團隊溝通協調與領導激勵的觀點來說明，領導者作為組織的權力中心，遇見問題時，應以有效溝通和激勵的方式，帶領大家找到建設性的解決方案，渡過挑戰。為了讓課程發揮最大效應，他特別輔以各種現實案例和理論，讓激勵所能產生的效果深植人心。
倪同龢目前身兼五家法人機構之董事長暨執行長。他長期擔任NGO公益團體志願工作者的教育訓練講座，在平日經營事業的同時，非常樂於以文教講座的形式，現身說法，以自己的親身經歷，向觀眾分享其成功與失敗的經驗。
倪同龢是天生的演說家，具有高穿透性的群眾演說魅力，近10餘年來，他的聽眾課後評分，持續維持近乎滿分的成績。他的NGO課題包括：「團體溝通與領導激勵、志願服務與生涯規劃、邏輯思考與問題解決、顧客服務與客訴處理」等熱門議題。希望能對台灣公益、教育、文化、藝術等層面，持續提供一己之力，為社會持續投注向上、向善的正能量。
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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