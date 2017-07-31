親子動手做料理DIY 黃金熊便當好吸睛



臺北市政府社會局委託靖娟兒童安全文教基金會承辦士林親子館，提供給0-6 歲嬰幼兒之父母一個親子共玩的友善空間。館方有鑑於家長平時工作忙碌，缺乏親子互動技巧，因此士林親子館特別規劃「名人來館活動」單元，由名人帶領家長和孩子進行互動，期望透過名人的影響力與分享自身經驗，和家長相互交流育兒經驗，同時促進親子間的情感。



四月份士林親子館「名人來館活動」邀請到”俏媽咪張棋惠”來現場與12組3-6歲幼兒親子一起動手做「可愛黃金熊便當」，從中也與家長分享平日與孩子互動的樂趣。活動中”俏媽咪張棋惠”將可口又營養滿分的黃金蛋與口感Q彈的白飯炒香，並讓孩子利用炒香的黃金飯，及新鮮白蘑菇作為便當熊的臉及耳朵，最後再利用營養美味的海苔及起司片讓孩子幫可愛黃金熊裝飾五官，孩子們各自依喜好將海苔及起司片撕成各式各樣的臉譜，有的孩子撕出笑臉熊熊，還有孩子幫熊熊的臉上裝飾一朵朵美麗的花！親子們各自發揮創意DIY 屬於自己獨一無二的黃金熊便當，親子們都大讚在活動中玩得好開心！



活動最後，”俏媽咪張棋惠”利用親子共享料理時間與現場的孩子互動，並與在座家長分享平日於烹飪料理的心得。活動最後更帶領小朋友一起動手收拾、整理桌面，讓小朋友在課堂中除了體驗料理的樂趣外同時也學習收拾整理的好觀念。參與親子共做料理的家長表示「透過這樣的活動，孩子除了能讓孩子學習動手做，體驗當個小小料理師，也透過觀摩其他親子們的互動，更了解與孩子間的相處溝通進而促進親子間的情誼。」



名人資訊

1.張棋惠，曾為4inlove女子團體成員，現為網路直播節目「超級惠吃」主持，並育有一女阿寶。

2.專長：音樂、料理、主持。

3.演藝相關經歷：超視「食在有健康」節目固定主持、緯來電視台「健康好食在」節目主持、三立都會台「愛玩客」節目外景主持人、媽媽寶寶雜誌「2016 年5

月號母親節特刊」、「2016年9月號」封面人物。



活動資訊

1.活動日期：106年4月18日(二)

2.活動時間：15：00-16：30

3.活動地點：臺北市士林親子館(臺北市士林區基河路130號1樓)

4.聯絡電話：(02)2332-0262#112楊惟真小姐

(本報訊)

【中央網路報】