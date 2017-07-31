普通重型機車號牌”MMZ”、”MMY”代碼網路公開標售中央網路報 (2017-04-17 18:17)
苓雅監理站將於106年4月25日至4月27日辦理普通重型機車號牌MMZ（第1次招標）、MMY（第2次招標）代碼網路公開標售，有意競標者請備妥自然人憑證及信用卡或金融卡，加入「監理服務網」會員後即可參與競標。
該站表示，本次標售之車牌分三級，普通重型機車號牌第一級底價3000元，牌照號碼為4個相同數字，例如1111、9999；第二級底價2000元，牌照號碼為雙雙對對、前小後大及連續數字，例如：5588、6789等；第三級底價2000元，牌照號碼為第一、二級以外之數字，例如：0001、5168等。
為保障您的權益，投標前請先閱讀投標須知及流程等說明，詳細資料公佈於「監理服務網-選號標牌」專區，洽詢電話：07-2257812分機2101陳先生。
(本報訊)
【中央網路報】
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