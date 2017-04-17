（中央社台北17日電）中國大陸駐美國大使崔天凱接受媒體專訪表示，中國大陸國家主席習近平與美國總統川普的會晤，就包括台灣議題在內許多根本性問題深入溝通，建立良好關係，兩人有相當長時間是一對一交談。



川普（Donald Trump）與習近平6到7日在美國佛羅里達州首度會晤，僅管未能達成任何重大協議，但外界普遍認為這次會晤有助於增進雙方了解。



根據中國大陸外交部網站消息，崔天凱日前接受中國國際電視台專訪，談到川普會時表示，這場會晤為下步中美關係發展指明方向，兩人會談中就中美關係的根本性問題，包括台灣議題，以及其他涉及中國主權與領土完整問題進行深入溝通，這對中美雙方來說是個好的開始。



崔天凱指出，這次會晤最重要的成果是在增進相互了解和信任基礎上，兩國元首建立良好工作關係和個人友誼。他說，川普與習近平兩人進行超過7個小時深入交流，其中部分時間是雙方團隊一併參與，但有超過半數時間是兩人一對一交談，只有雙方翻譯在場。



崔天凱也表示，過去幾個月，中國大陸始終以大局出發，以足夠的耐心和充分信心發展中美關係，絕不允許個別事件綁架兩國關係，防止雙邊關係脫離正確軌道，今天中美關係已經翻開新頁，川習會的成功為中美關係發展指明方向，確立積極基調。



關於朝鮮半島局勢，崔天凱指出，這是川習會的主要討論議題。中國大陸最重要的考量是中國自身國家安全利益，這與該地區安全利益一致。中國大陸一直主張堅持實現半島無核化目標，堅持維護半島和平穩定，反對任何人加劇局勢緊張的企圖和言行。



他重申，北韓核問題必須以和平方式，通過對話談判解決，動武不是可行選項。他也坦言，中方對半島局勢的關切正在加深，但不認為中國大陸的立場有任何重大變化。1060417