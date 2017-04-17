（中央社台北17日電）時代雜誌今天公布年度百大人物讀者票選名單，菲律賓總統杜特蒂高居榜首，中國大陸國家主席習近平、阿里巴巴集團創辦人馬雲，以及女星范冰冰、台裔美籍女星吳恬敏也都獲得不少讀者青睞。



時代雜誌（Time）今天公布百大人物讀者票選名單，杜特蒂（Rodrigo Duterte）獲得5%的讀者選票，高居榜首。



加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、教宗方濟各（Pope Francis）、微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）則以3%緊追在後。



在華人方面，包括習近平、馬雲都獲得2%讀者青睞，范冰冰也有1%讀者支持。



出身美國維吉尼亞州的吳恬敏，近來因為參與描寫台灣移民美國生活為背景的影集「菜鳥新移民」（Fresh Off the Boat），知名度大開，獲得不少觀眾喜愛。1060417