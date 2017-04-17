貴州客車墜河 10死5傷4失聯中央社 (2017-04-17 14:57)
（中央社台北17日電）中國大陸貴州省一輛19人座的客車今天上午發生交通事故，車輛墜河，目前已造成10人死亡、5人受傷、4人失聯。
新華網報導，這輛客車今天由貴州省貴陽市開陽縣發往黔南州甕安縣，途經花梨鎮翁昭大橋時，墜入河裡，至上午11時30分共造成10人死亡，事故原因還在調查中。1060417
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
CHANEL 多重防曬隔離乳．chanel n5．CHANEL 經典 側背包．CHANEL 唇膏．Chanel Chance 香水．CHANEL 唇霜．CHANEL 包包．CHANEL 亮片．鑰匙包 CHANEL．CHANEL 香奈兒 保濕．CHANEL boy．Chanel No.5 香精．chanel 精華 48g．chanel chance．CHANEL COCO 項鍊．CHANEL 25CM．CHANEL 菱格紋 長夾．chanel allure 香水．chanel 香奈兒 珍珠光感．CHANEL．CHANEL HOMME．CHANEL 項鍊．Chanel Allure Homme．CHANEL 機殼．CHANEL Maxi．chanel 康朋．chanel 太陽眼鏡．CHANEL 葡萄．CHANEL MINI COCO．chanel 噴霧
- H&D 全方位透氣呼吸 歐格登三線無毒超值獨立筒床墊 雙
- SKECHERS (女)時尚休閒系列 EZ FLEX 3.0-23400RAS
- OLIVIA 湖水綠 白 雙人床包被套四件組 素色無印
- ohohmini孕哺裝點點撞色剪接七分袖居家哺乳套裝
- IN HOUSE-娃娃國-兒童六層紗被
- 【BURBERRY】3955506 黑(經典格紋扣式長夾)
- Tivoli Audio - Model One BT AM/FM 桌上型藍牙喇叭收音機(
- Travel Fox 柔軟皮革鬆緊帶舒適鞋915315(棕-08)
- 【COACH】經典燙印LOGO PVC 防刮皮革證件識別證保護套(深咖
- 【CITIZEN 星辰】限量款紳士品味GPS衛星對時皮帶腕錶(CC901
《繼承人》熱播劉愷威來渝路演 「我和蔣欣擦出很多火花」【北京新浪網】
乞討窮游成歐美背包客新潮 外媒和網民看不下去了【北京新浪網】
台派特等射手進駐太平島 有人建議部署防空導彈【北京新浪網】
台年金改革引爆「萬人圍城」 民進黨當局被批忽視民意【北京新浪網】
《繁星四月》今晚精彩獻映【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》