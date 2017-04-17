（中央社台北17日電）中國大陸貴州省一輛19人座的客車今天上午發生交通事故，車輛墜河，目前已造成10人死亡、5人受傷、4人失聯。



新華網報導，這輛客車今天由貴州省貴陽市開陽縣發往黔南州甕安縣，途經花梨鎮翁昭大橋時，墜入河裡，至上午11時30分共造成10人死亡，事故原因還在調查中。1060417