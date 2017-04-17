（中央社記者邱國強北京17日電）中共官媒人民日報海外版今天發表評論說，北韓看準美國與南韓民眾不敢冒著大量傷亡的危險，才會擺出「玉石俱焚、兩敗俱傷」的架勢；要解決這一問題，「對話才是唯一出路」。



這篇由中國國際問題研究院特聘研究員賈秀東撰寫的評論說，朝鮮半島局勢目前正呈現新一輪緊張，但南北韓和美國的言行火藥味十足，各不相讓，像極了「同一條軌道上加速對開的兩列火車，做好了迎頭相撞的準備」。



評論指出，解決北韓擁核問題的進程，似乎深陷僵局。北韓執著於擁核自保，增加與美國、南韓打交道的籌碼。然而，此舉卻換來越來越多、越嚴厲的制裁，反而成為美國與南韓軍事壓力的藉口。



至於美國與南韓，則「痴迷於」用各種制裁和軍事手段對北韓施壓，還要演練對北韓最高統治者「斬首」或「定點清除」的行動。



評論說，如果在美國與南韓進行民調，詢問為了消除核威脅，是否可對北韓動武，恐怕很多人會支持；但若問是否願意冒幾十萬、數百萬人喪生的危險對北韓動武？恐怕很多人會猶豫。



評論直指，北韓正是看清這一問題，明知美國與南韓實力遠超過自己，也要拿出「玉石俱焚、兩敗俱傷」的架勢，讓兩個對手產生畏懼。



這篇評論說，中國大陸提出了北韓停止核試、美國與南韓停止演習的「雙暫停」倡議，各方反應並不積極。目前朝鮮半島雖未到大戰一觸即發的程度，但緊張局勢已經生成，任何擦槍走火及誤判都有可能讓事態不可收拾。面對這種情形，「對話才是唯一出路」。1060417