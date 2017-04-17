（中央社記者張謙香港17日電）據報導，中國大陸軍用戰機如殲-20、殲-10B和「飛豹」等已採用總裝脈動式生產線，加快產量，大陸空軍換裝走上快車道。



大陸觀察者網今天綜合報導，中航工業陝飛（陝西飛機工業集團有限公司）總裝脈動生產線日前實現首架機總裝交付。



報導表示，這標誌著生產線試運行全線打通，也標誌著陝飛產能提升取得了重大階段性成果。



飛機總裝脈動生產線是一種按節拍移動的裝配線，運用精益製造思想，對裝配過程進行流程再設計、優化和平衡，以實現按設定節拍的站位式裝配作業，達到縮短裝配週期、滿足客戶要求的裝配生產形式。



據報導，首條飛機脈動生產線由美國波音公司建成。目前，波音、空中巴士、洛克希德馬丁等公司都已採用脈動生產線。



為了適應飛機總裝生產線需要，上述幾家公司對機翼等大部件進行了模組化設計製造，即在進行總裝之前，完成各部件上的線纜、管路等的安裝，形成大部件的模組化結構。



這樣既可減少原來安裝線纜、管路所需的傳統工裝，也為脈動式生產線的構建、物料自動配送系統的實施等提供了條件。



因此，陝飛總裝脈動生產線的全線打通，代表大陸空軍換裝走上快車道。



據報導，除了陝飛外，中航工業成飛（成都飛機工業集團）的總裝脈動生產線已於2016年投入使用。



另外，中航工業西飛（西安飛機工業集團）早於2010年為JH-7A（飛豹）實驗了飛機總裝脈動生產線，後來殲-20、運-9都擁有脈動生產線。



報導表示，殲-20的快速列裝，離不開成飛脈動生產線的功勞。此外，同樣出自成飛的殲-10B型戰機，也採用總裝脈動生產線。



報導表示，「有了這樣穩紮穩打的基礎，運-20型戰略運輸機的脈動生產線也就隱隱呼之欲出了。」



據分析，近年來，大陸空軍長期以每年100餘架的速度換裝戰機或戰鬥轟炸機，但運輸機、預警機、轟炸機等大飛機的換裝速度卻不盡人意。



而隨著陝飛總裝脈動生產線的全線貫通，大陸空軍也將加快向戰略空軍轉變。



網上資料顯示，陝飛是製造大陸軍用運-8和運-9型運輸機的基地。1060417