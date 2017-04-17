【大成報記者于郁金/綜合報導】康寧大學與中國大陸大學的交流升級，廣西省財經學院、桂林旅遊學院與康大將擴大學術文化交流及合作層級，雙方除了進行學術文化交流、交換學生，還要交換師資，互派教授駐校教學，最快下學年度實施。康寧大學進修推廣處長張承晉、校務研究辦公室執行長張志標、兩岸交流處長張耀川等代表學校，4月11日至15日前往廣西省財經學院、柳州城市職業學院、桂林旅遊學院進行交流，其中桂林旅遊學院數年前即與康大簽署學術文化交流及合作備忘錄，因兩校都換了校長，此次交流同時更換新約，財經學院則將於6月間經康大報教育部核准後正式簽約，柳州城市職業學院雖然未簽署備忘錄，但同意規劃課程讓該校學生到康大就讀。廣西財經學院熱烈歡迎康大來訪，並安排了一場海峽兩岸管理科學與工程學科與專業建設研討會，相互了解辦學狀況及能夠進行交流、合作的教學項目；中國大陸廣西省財經學院對康大的數位應用學系、健康照護學系、餐飲管理學系等都表達高度興趣，有意在該校也成立相關院系招生，並安排學生到康大就讀，也希望康大派教授進駐該校教學。桂林為國際旅遊勝地，並位於東協十國往來進出口處，與國際接軌及發展旅遊相當迫切，桂林遊旅學院身負重任，但是該校派師生出國學習有語文方面的障礙，到臺灣學習不僅沒有語文的問題，而且生活習性也相似，因此，該校將延續安排學生到康大就讀，也非常贊成交換師資，該校並建議康大提供全英語教學，協助該校突破語文障礙，利於與國際接軌。柳州城市職業學院也致力與國際接軌，同樣面臨語文教學障礙，該校若安排學生到康大就讀，也希望康大提供全英語教學，讓學生除了學習知能，同時精進語文能力。康大與廣西財經學院、桂林旅遊學院達成交換師資的共識，康大希望兩校能派文學與歷史方面的教授到康大教學，增進康大文史知能，進而改善學校圖書的管理，以及提升學生的閱讀興趣。