廣東交警直播執法 竟成了網紅中央社 (2017-04-17 12:07)
（中央社台北17日電）「靚仔，你人靚、又騎了一輛這麼靚的車，有牌？有證嗎？」一名廣東韶關市交警正以「在鏡頭下執法」的直播形式，現場曝光交通違法行為，竟成了網路紅人。
中國大陸廣州日報今天報導了韶關市交通執法採網路直播的方式，引發萬餘名網友上網觀看。
一名交通警察手持自拍桿與手機，站在街頭，把交通執法的過程，全數透過手機直播，讓所有網友都可以看得到。
「小夥子，請你講講吧，你不滿18歲怎就開起車來啦？」「靚仔，你人靚、又騎了一輛這麼靚的車，有牌？有證嗎？」正在手機直播執法過程的丁警官，由於話風幽默，竟因此成了網紅。
當地警方說，希望透過手機網路直播交警執法過程，現場曝光無牌無證、亂停亂放、闖紅燈、不戴安全頭盔等典型交通違法行為，向市民倡導安全出行重要性。1060417
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