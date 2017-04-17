（中央社台北17日電）「靚仔，你人靚、又騎了一輛這麼靚的車，有牌？有證嗎？」一名廣東韶關市交警正以「在鏡頭下執法」的直播形式，現場曝光交通違法行為，竟成了網路紅人。



中國大陸廣州日報今天報導了韶關市交通執法採網路直播的方式，引發萬餘名網友上網觀看。



一名交通警察手持自拍桿與手機，站在街頭，把交通執法的過程，全數透過手機直播，讓所有網友都可以看得到。



「小夥子，請你講講吧，你不滿18歲怎就開起車來啦？」「靚仔，你人靚、又騎了一輛這麼靚的車，有牌？有證嗎？」正在手機直播執法過程的丁警官，由於話風幽默，竟因此成了網紅。



當地警方說，希望透過手機網路直播交警執法過程，現場曝光無牌無證、亂停亂放、闖紅燈、不戴安全頭盔等典型交通違法行為，向市民倡導安全出行重要性。1060417