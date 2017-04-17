推動閱讀列車 北台南家扶故事工作坊將開張台灣好新聞報 (2017-04-17 06:24)
記者黃芳祿／台南報導
北台南家扶舉辦「說故事培力工作坊」，邀請社團法人府城說故事協會的專業講師群前來授課，共招募到18位台南市居民，完成6小時的初階課程裡，內容包括故事素材分析，說故事的技巧與方法，參與學員覺得內容相當豐富有趣。
依據長期實務經驗，北台南家扶中心社工督導吳宜菁指出，弱勢家庭的家長或主要照顧者經常為了生計而疲於奔命，無法有多餘時間陪伴孩子們閱讀，致使孩子們的閱讀受限，學習常輸在起跑點，甚且喪失學習的興趣，希望能招募一批有志於透過說故事啟發孩子學習興趣的志工，藉由說故事志工的陪伴，提升孩子們閱聽的廣度，激起孩子們閱讀的興趣。
北台南家扶主任莊淑惠感謝台灣應用材料公司，長期贊助經費協助北台南家扶推動閱讀列車，致力於培養兒少閱讀習慣，多年來從書籍訂閱、社區書香列車推廣、閱讀旅行及行動書架等服務方案，讓許多弱勢兒少能讓閱讀不再侷限於書桌前，而是可以走到戶外，開展閱讀的多元觸角。
這次培力工作坊結束後，為加深學員的學習效果及應用，北台南家扶預計於暑期開始邀請學員進行實際操作，實際投入說故事行列陪伴孩子啟發閱讀興趣，若能通過考驗將列為家扶長期性的故事志工，就能以說故事做為社會參與的工具，服務在地、深化和推廣社區閱讀氛圍，作伙響應聯合國世界閱讀日及推廣社會閱讀風氣。
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