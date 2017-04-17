記者張文熹／彰化報導

交流無國界，家扶兒義賣圓夢！彰化家扶中心今年預計帶領18名受幫助的國、高中生青少年前往吉爾吉斯，進行為期三周的國際交流活動，為了讓這群青少年提前適應當地文化生活，16日邀請來自吉爾吉斯的兩位金髮碧眼美女社工帶領青少年體驗異國文化生活，過程中笑聲不斷，更發生一連串令人意想不到的趣事！

體驗異國文化生活漫遊課程，安排家扶的社工吉爾吉斯授課，將當地的傳統食物、服飾及風俗民情…等帶至課程現場，模擬吉爾吉斯的一日生活，讓青少年實境體驗。參與成員對於當地有著滿滿的新鮮感與好奇，成員阿雍問說，哇！那邊的主食都是麵包，難怪每個人都那麼瘦！這樣我們去那裏吃得飽嗎？

為了今年7月到吉爾吉斯，當地家扶派了兩位美女社工來台，在彰化家扶中心分享吉爾吉斯的民俗、美食、風景、現代化建設；杜德絲說，吉爾吉斯有許多美好的文化，希望透過雙方認識，增加彼此交流。

金髮社工艾琳娜表示，網路很多關於吉爾吉斯的消息並不正確，她們期待來台交流文化，以後更多台灣人民喜愛並到吉爾吉斯旅遊。艾琳娜進一步說，吉爾吉斯現化代程度頗高，僅少數人住蒙古包，也不再搶婚，網路對她的國家不少記錄有誤，請網民別再以為她們都是騎馬、住帳蓬。

家扶中心主任王震光表示，18名弱勢青少年想壯遊詩仙李白的故鄉─吉爾吉，從去年11月開始義賣各種商品，距離成行的「樓地板」金額還差5萬多元，家扶中心剛收到7300片面膜，即日起開放認購，希望購買的善心人士有愛心又變美麗。