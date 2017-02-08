記者黃駿騏／桃園報導

桃園市是全國的創稅大市，工業產值更高達3兆元以上，但是，許多企業都把工廠設在桃園，總公司卻設在台北或高雄，造成污染留在桃園，繳稅卻在別的城市的不公平現象。桃園市議員閻中傑17日要求市府經發局拿出辦法，不要只會招商，要把企業的根留在桃園，為桃園爭取更多的稅收。

經發局長朱松偉表示，鄭文燦市長非常重視這個問題，經發局也會全面爭取企業將稅籍遷回桃園。

桃園市議會17日的議程為經濟發展局業務報告與質詢。市議員閻中傑指出，桃園市一年創稅高達1600億元，是全國的創稅大市，工業產值更高達3兆元。但是，長年以來都出現一個不公平的現象，也就是許多企業都把工廠設在桃園市，而總公司卻設置在台北市或高雄市，稅金沒有一毛錢繳在桃園。

閻中傑說，這種情形在議事堂上提了又提，但好象都沒有作為。桃園市的創稅能力這麼高，工業產值更高，而工廠設在桃園，稅金卻繳在台北或高雄，無形中讓桃園市少了許多稅收。針對這個問題，經發局應該多多努力，為桃園爭取更多的稅收。

例如，雄獅企業要投資9億元在龍潭區設立觀光工廠，如何來讓雄獅把稅金繳在桃園？這是經發局應該是努力的方向。經發局不要只重視招商工作，招商只會造成桃園的環境污染，而地方的好處、稅收、敦親睦鄰、觀光一點都沒有，經發局要從根本做起。

經發局長朱松偉表示，一定會朝這方面努力爭取。

針對稅留桃園及龍潭地區商圈改造等問題，桃園市議員閻中傑於議事堂上提出質詢。

閻中傑又說，龍潭區長期來受到都市計劃限制影響，市中心的龍元商圈在道路狹窄、停車場不足、市場與商圈混雜…等因素困擾下，始終無法正常發展符合民眾的需求。

中央浪漫台三線計畫中，龍潭區是蛋黃區的起點，有許多建設都在龍潭。其中的鍾肇政文學生活學區就在龍元商圈內。日前所發生的愛心長照中心大火案，也在龍元商圈內，如果沒有完善的商圈改造計畫，將形成更多的未爆彈，造成龍元商圈更多的問題發生。

閻中傑也提出在龍潭設置觀光夜市的建議，指出鄭文燦市長曾經允諾協助在潭區找到一個適當的地點來設立觀光夜市，希望經發局能夠針對龍潭區的現況協助，設置一處合法的觀光夜市，讓龍潭人在下班後的夜晚時間，能夠有一處休閒、逛街、購物、美食的好去處。

朱松偉表示，將協助協調有意願投資觀光夜市的業者，儘快在龍潭尋找適當土地來設置。