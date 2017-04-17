記者黃駿騏／桃園報導

「客庄12大節慶」之一的『乙未客家戰役文化季‧龍潭歸鄉文化節』，16日上午假龍潭區南天宮前廣場舉「龍舟點睛暨祈福儀式」，桃園市長鄭文燦表示，去年的「龍潭埤塘龍舟賽」共有174支隊伍參加，競爭相當激烈；今（106）年報名隊伍也相當踴躍，望龍潭在地隊伍能藉著地主優勢奪冠，也預祝龍舟賽一切順利成功。

桃園市長鄭文燦是在主辦單位市府客家局長絜安及民政局長湯蕙禎、龍潭區長鄧昱綵的陪同中蒞臨會場，客委會主委李永得、立法委員呂玉玲、市議員閻中傑、張肇良、徐玉樹也應邀蒞會，並與地方人士一起焚香祝禱，共同為參賽的龍舟開光點睛，祈求賽事平安順利。

鄭文燦指出，今（106）年「乙未客家戰役文化季‧龍潭歸鄉文化節」獲得客家委員會遴選為「客庄12大節慶」之一，其中「龍潭埤塘龍舟賽」是從日治時代就有的龍潭地方民俗傳統，超過百年歷史。今年結合「乙未保台戰役」主題，讓大家了解當年客家義軍保鄉衛民、一路走來的歷史，也提升活動的文化深度。

鄭文燦說，今年開始，龍潭大池將進行吊橋拆除重建、景觀改造及水質淨化等3項工程，預計2年內完工，也會將七十三公忠義廟及聖蹟亭等景點維護得更好，帶給市民朋友更優質的旅遊環境。

客家委員會主任委員李永得表示，今年的龍舟比賽加入紀念「乙未戰役」的元素，增加節慶歷史文化深度，他感謝鄭市長上任後對客家文化的重視，相信在市府及客家鄉親的共同努力下，今年比賽會相當成功，也更增添客家歷史及精神。

桃園市長鄭文燦和與會貴賓共同上香祝禱龍舟賽事平安順利。

客家事務局長蔣絜安表示，「2017桃園市市長盃龍舟賽」是全台矚目的端午盛事，總獎金超過90萬，今年除了延續13個行政區都能參賽的基礎，今年1月剛正式成立的「桃園市客家青年會」也將代表桃園客家年輕勢力組隊挑戰。龍舟賽預定於5月27日及28日舉行預賽、5月29日及30日舉行決賽，歡迎市民朋友一起來為選手加油打氣。

蔣絜安也說，「龍潭歸鄉文化節」系列活動包括湖畔音樂會、農特產品展售會等項目，今年更以「乙未戰役」為主題，增加埤塘老照片展、龍潭忠義廟暨聖蹟亭巡禮等活動，推動在地客家歷史文化；5月29日的花火之夜，將施放萬發煙火照耀龍潭大池，帶來震撼的視覺饗宴。