記者季大仁／新竹報導

中華大學、大陸溫州大學、韓國群山國立大學（Kunsan National University）共同簽署深化校際創業教育合作協議，期待擴大全球創業人際網絡，共享創業輔導資源與培育國際級的新創企業。

中華大學管理學院及建築與設計學院10餘名同學前往韓國參加群山國立大學主辦的「2017 Global Start-up Challenge」冬季創業營活動，透過課程講座、精實創業工作坊（Lean Start-up）、企業參訪、文化觀光參訪，讓參與師生瞭解韓國中小企業創業育成輔導及社會企業發展現況，並於成果競賽發表與他校同學比較創業點子與能量。

中華大學創新創業中心主任張耀文期許中華大學未來能在三校跨國跨校友誼基礎上，發展更多合作與交流模式，共同建立起亞洲青年創業全球創業網絡。