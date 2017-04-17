記者許素蘭／苗栗報導

苗栗縣長徐耀昌昨天在三義西湖渡假村舉辦小女兒徐毓翎的歸寧婚宴，到場恭賀的賓客冠蓋雲集，婚宴會場喜氣洋洋。徐毓翎有感於父親從政以來，關懷弱勢不遺餘力，特捐一百萬元禮金幫助縣內弱勢團體。

昨天前往恭賀的賓客，有親民黨主席宋楚瑜、國民黨主席洪秀柱，而眾多人中不乏中央民代、政商名流、地方民代及首長等皆為坐上賓，顯見徐縣長交遊廣闊，政通人和。

徐毓翎在台北工作，每到選舉期間，就會回到苗栗家鄉，擔任父親徐耀昌的分身，幫爸爸挨家挨戶掃街拜訪鄰居，天生的親和力，讓她與鄉親幾乎零距離，更成為徐耀昌夫婦最喜愛的么女。

因緣際會之下，徐毓翎結識身為警職的男友林錫恩，兩人愛情長跑多年，有情人終成眷屬，徐耀昌夫婦雖百般不捨，但有一次，兩人友回到頭份家裡，林發現陳年的按摩椅壞掉了，立即主動買材料幫忙修復，讓跑完行程深夜回家的家人可以放鬆一下；平常只要看到家中電燈泡故障、水管不通，馬上從警官變身為水電工幫忙修理，不但對徐毓翎十分貼心，更可說是把全家照顧得無微不至，讓徐耀昌夫婦安心地把掌上明珠交給他。

徐毓翎說，有感於父親自從政以來就相當重視及關懷弱勢，更希望能分擔父親身為地方首長的壓力，因此藉由自己的歸寧婚宴，捐出一百萬元禮金給縣內的弱勢團體，幫助更多需要幫助的人。

受贈社團與弱勢單位：幼安教養院、華嚴啟能中心、廣愛教養院、新苗發展中心、聖家啟智中心、苗栗創世基金會、智障福利協進會、身心障礙福利協進會、視覺障礙者福利協進會、特殊教育關懷協會、身心障礙燭光技能發展協會、三清慈善會、星光服務協會、頑皮豹愛心社、苗栗縣救難協會、海青老人養護中心、苗栗縣愛貓保護協會、苗栗縣友善毛小孩協會。