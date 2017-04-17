國安局：陸依境外NGO法羈押李明哲中央社 (2017-04-17 11:45)
（中央社記者繆宗翰台北2017年4月17日電）民進黨前黨工李明哲遭大陸調查，失聯已近1個月。國安局副局長周美伍今天在立法院答詢時表示，根據國安局了解，陸方是依今年上路的境外NGO法羈押李明哲。
他也表示，李明哲遭調查並非大陸國安單位為了「業績」莽撞行動。
立法院內政委員會17日邀請行政院大陸委員會主任委員張小月就「川習會後兩岸關係之發展與因應對策」專題報告，並備質詢。國家安全局副局長周美伍也列席備詢。
民進黨立法委員賴瑞隆質詢周美伍時問到，國安局是否掌握李明哲目前狀況？
周美伍答詢指出，國安局有透過管道掌握李明哲狀況，並會告知有關單位，但不便對外透露。
他說，國安局研判，中國大陸是依照今年1月上路的「境外非政府組織（NGO）境內活動管理辦法」，以「涉嫌從事危害國家安全活動」羈押李明哲。中國大陸過去2、3年間也以相同理由羈押許多美籍、加拿大籍、澳洲籍或港籍人士，也有許多羈押案例時間長達1年。
賴瑞隆接著引述李明哲的妻子李凈瑜日前指出，本案是廣東地方情治單位為了業績而創造的案子，並問國安局是否有所掌握。
對此，周美伍表示，不相信中共行動會如此莽撞，不會是「為了業績」的行動。
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