（中央社記者劉世怡台北17日電）法務部長邱太三今天在檢察官論壇發表文章說，許多檢察官提出人事改革方案建議，他看到了，下次司改會議討論檢察官定位議題，他會捍衛檢察官的司法官屬性，獲得檢察官支持按讚。



司改國是會議第三分組將於4月26日在廉政署舉行第五次會議，概定討論議題包含檢察官的法律定位問題，檢察體系的組織檢討，加強檢察官輔助偵查人力（微罪案件分流，促進精緻偵查）等。司改國是會議總結會議，預計6月底登場。



法務部長、司改國是會議第三分組委員邱太三今天上午在內部網站的檢察官論壇以「致全體檢察官」為題發表文章指出，他每天都會上檢察官論壇，最近他看到許多檢察官提出人事改革方案建議，這是非常可喜的現象。司改國是會議期程已過一半，針對下次開會議題，他身為法務部長，將會堅定捍衛檢察官的司法官屬性。



他說，檢察官人事改革部分，也會採取積極改革態度，活化人事制度，以強化檢察體系積極主動的精神；檢察官是國家法律的守護者，是堅守客觀中立的司法官，需要好的制度確保檢察官依循法律行事；他願與各位共同攜手改革，建構更優良的檢察機關人事制度，讓優秀有志人才都以擔任檢察官為榮。



有檢察官留言表示，感謝部長願意發言支持檢察人事改革，畢竟這一切都要取決於部長；有檢察官則說，希望可以建立檢察機關輪調歷練制度，讓檢察體系轉型成為一個積極進取，富有高昂工作士氣的活力型組織。



此外，法務部官員黃謀信日前則投書說，若司法官屬性的檢察官改為行政官，欠缺獨立性下，檢察官猶如辦客委會主委李永得的員警一般，可能感嘆「以後偵查要看對象，千萬不要查到大官」。1060417