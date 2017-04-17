鄭州5隻小母雞身懷絕技 會踢球會認字中央社 (2017-04-17 11:51)
（中央社台北17日電）中國大陸河南省鄭州市有5隻小母雞「身懷絕技」，會「踢足球」、跳高、跳遠，甚至還會認字。訓練者的祕笈是「用美食來誘惑」。
大陸河南商報今天報導了鄭州市惠濟區5隻不到1歲黑色小母雞的故事。
報導說，當訓練員把5種顏色的圓紙板貼在展板上，黑色小母雞馬上能認出訓練員所說的那種顏色。
當訓練員把「寶寶好聰明」、「媽媽最漂亮」、「爸爸發大財」的紙條粘貼在展板上，並對小母雞說出其中一句後，小母雞能準確無誤地找到相應的紙板。
此外，小母雞還能表演站在呼啦圈上找平衡、「踢」足球等節目，贏得現場熱烈掌聲，與小母雞合照的市民更是絡繹不絕。
訓練者張華庭說，這5隻還不到1歲的母雞都是普通的柴雞，是從農村集市買回來的，訓練牠們的時間也就1個多月。
張華庭透露訓練祕笈是「美食的誘惑」，就是用食物進行強化訓練，建立條件反射。她把每隻小雞訓練出擁有一項絕技，例如抽紙、踢小足球。
她還說，現在世界上最高紀錄是1隻雞能同時認出兩種顏色，目前正在嘗試，希望能打破這紀錄。1060417
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