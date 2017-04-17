嘉南農田水利會員工16日發現烏山頭水庫內的八田與一塑像，遭到斷頭破壞，警方現已調閱監視器展開調查，而奇美博物館亦著手修復雕像。針對該事， 國民黨台北市議員汪志冰在臉書貼文指：「八田與一的頭，是民進黨老祖宗的頭！」，該說法被社運人士王奕凱狂酸：「真是神邏輯。」

汪志冰在臉書PO文，說「八田與一這顆頭，是TMD民進黨老祖宗的頭！」引發眾網友不滿，批評她「汪議員您真的認為這好笑嗎？即使日本人是殖民政權，但為台灣這土地做了許多也是事實」、「八田與一建嘉南大圳，請問你做了什麼？潑糞？」、「所以TMD是誰在腦殘????歷史懂不懂???」

汪志冰的說法也引起社運人士王奕凱不滿，狂酸汪志冰：「國民黨議員正常發揮中，八田與一跟民進黨的黨員們都超問號的」，質疑八田與一斷頭跟民進黨祖宗有何關聯，真是神邏輯。