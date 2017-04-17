美國俄亥俄州克里夫蘭警方16日呼籲涉嫌在臉書直播中，殺害一名老人的史蒂芬斯(Steve Stephens)自首，並警告大眾這名男子有武器、具有危險性。

克里夫蘭官員表示，他們正在追查和一起已確定的殺人案有關的史蒂芬斯下落，但尚未發現有證據支撐警方所說、他在一段影片中聲稱殺害其他逾12人的說法。

克里夫蘭警察首長威廉斯(Calvin Williams)在記者會上表示，外頭每個人都在找史蒂芬斯，他也加入市長傑克森(Frank Jackson)的呼籲，要求史蒂芬斯自首。威廉斯表示，這名嫌犯開著一輛白色或淡黃色的福特Fusion逃逸，他有武裝而且危險。

傑克森已公開呼籲史蒂芬斯向警方自首，「不要再傷害任何人」。他並對史蒂芬斯喊話說，有任何問題，都可以談。

警方表示，史蒂芬斯利用臉書直播(Facebook Live)播出他開槍殺害這名男子的過程。警方已確認這名死者是74歲的小古德溫(Robert Godwin Sr.)。警方說，據信史蒂芬斯並不認識死者。