小小年紀就這麼凶狠？新北市一名年僅14歲、尚在就讀國中的陳姓少女，因不甘與16歲黃姓前男友分手後，還被當成備胎玩弄，竟找來3名男子持球棒痛打黃男；黃男被打得遍體麟傷，所幸並無生命危險。警方將陳女與打人的3名少年逮捕，訊後依殺人未遂、傷害等罪嫌移送法辦。

據《蘋果日報》報導，警方調查，目前仍就讀於國中的14歲陳姓少女，和16歲黃姓前男友分手多時，但黃男仍常會與她若有似無的放電、搞曖昧；然而陳女日前發現，黃男其實早就另結新歡，不僅如此，還對她及另一名前女友「放長線」、搞曖昧。得知自己被當成「備胎」的陳女按奈不住怒氣，竟找來3名分別為17歲吳姓、17歲范姓，及19徐姓男子，要給黃男一個「教訓」。

前(15)日晚間，陳女邀約黃男前往新北市新莊區碧江街一處公園見面談判，黃男一現身，就遭陳女找來的3名惡少團團圍住，並遭持安全帽、球棒等圍毆，所幸附近民眾路過看見，趕緊報警處理。

黃男遭毆至頭部、全身有多處挫傷，幸無生命危險；警方在16日凌晨將陳女與3名惡少逮捕，偵訊後依殺人未遂、傷害等罪嫌移送法辦。