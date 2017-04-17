超凶狠！前男友1人玩多女 14歲少女竟這樣反擊NOWnews今日新聞 (2017-04-17 11:44)
小小年紀就這麼凶狠？新北市一名年僅14歲、尚在就讀國中的陳姓少女，因不甘與16歲黃姓前男友分手後，還被當成備胎玩弄，竟找來3名男子持球棒痛打黃男；黃男被打得遍體麟傷，所幸並無生命危險。警方將陳女與打人的3名少年逮捕，訊後依殺人未遂、傷害等罪嫌移送法辦。
據《蘋果日報》報導，警方調查，目前仍就讀於國中的14歲陳姓少女，和16歲黃姓前男友分手多時，但黃男仍常會與她若有似無的放電、搞曖昧；然而陳女日前發現，黃男其實早就另結新歡，不僅如此，還對她及另一名前女友「放長線」、搞曖昧。得知自己被當成「備胎」的陳女按奈不住怒氣，竟找來3名分別為17歲吳姓、17歲范姓，及19徐姓男子，要給黃男一個「教訓」。
前(15)日晚間，陳女邀約黃男前往新北市新莊區碧江街一處公園見面談判，黃男一現身，就遭陳女找來的3名惡少團團圍住，並遭持安全帽、球棒等圍毆，所幸附近民眾路過看見，趕緊報警處理。
黃男遭毆至頭部、全身有多處挫傷，幸無生命危險；警方在16日凌晨將陳女與3名惡少逮捕，偵訊後依殺人未遂、傷害等罪嫌移送法辦。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
msi bd．MSI 微星 GS60．msi FX620．msi u200．MSI N640．MSI ge70 17.3吋．msi ws60．msi X350．MSI 筆電 GS70．z97 msi．msi p67．msi n750．aio msi．MSI z68．msi LCD．MSI GS70．msi ag240．msi ge60 2pf．MSI M800．msi aio．msi ex400．msi 2kg．msi PC．msi pro．n750 msi．msi usb．MSI gp60．msi 1GD5．msi 77．msi gs60
- Digimax★UP-11M 『頑固鼠患』專用型超音波驅鼠器《超優惠3
- 【COACH】馬車LOGO防刮牛皮口袋拉鍊長夾(粉膚色)
- 【adidas】休閒鞋 ZX 700 W 復古 運動 女鞋 低筒 愛迪達 慢
- B&G 義大利頂級牛皮銀光時髦感後背包(皇室藍)
- 【CROCS】女-經典 色彩布駱格亮透小坡跟鞋(200031-3L7)
- 嬰兒與母親 (1年12期) + baby視覺圖卡 (全4盒)
- 【A.D.M.J.】珠光鱷魚壓紋VERA TOTE(M-BEIGE)
- HAPPYHOME 摩登日式三人座L型鐵腳沙發ZU5-3-3T+ZU5-3-4T四
- 【ALMI】DOCKER WORLD- DOBW SHOE RACK 玄關鞋櫃
- 【New Balance】紐巴倫- TIER 2 To 3 復古鞋 -米白-CRT300R
陸官專科班校友會 陳錦全獲傑出校友獎章【大成報】
8歲童上網學開車 赴麥當勞買起司漢堡【中央廣播電台】
陪女兒參加考試 單親媽抽空喝咖啡遭撞亡【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》