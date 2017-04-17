維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)槍擊案16日屆滿10週年。這起校園喋血案造成33人喪生，震驚全美，當年的倖存者和罹難者家屬，16日聚集在校園內舉行紀念活動。

2007年4月16日，當時23歲的南韓留學生趙承熙在校園內瘋狂開槍掃射，包括兇嫌在內有33人喪生。在16日的紀念活動中，估計有1萬人至2萬人參與，包括維吉尼亞州州長麥克菲(Terry McAuliffe)和聯邦參議員凱恩(Tim Kaine)。

在這起校園慘案發生時，凱恩擔任維吉尼亞州州長。他表示，這恐怖的一天至今他仍印象鮮明，但也因此和倖存者和受害者家屬更為緊密。

維吉尼亞理工學院暨州立大學(Virginia Polytechnic Institute and State University)一般合稱為維吉尼亞理工大學，趙承熙在兩個校園內發動的攻擊，連同他本人在內，共有33人死亡，並至少造成23人受傷。它是美國歷史上死亡人數最多的校園槍擊案，促使當局更重視校園安全，也再度引發對槍枝管制的激烈辯論。

維吉尼亞理工大學槍擊案也是美國歷史上死亡人數第二多的槍擊事件，僅次於2016年佛羅里達州奧蘭多夜店槍擊案，該起事件有49人喪生。