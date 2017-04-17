維吉尼亞理工大學紀念槍擊案10週年中央廣播電台 (2017-04-17 10:45)
維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)槍擊案16日屆滿10週年。這起校園喋血案造成33人喪生，震驚全美，當年的倖存者和罹難者家屬，16日聚集在校園內舉行紀念活動。
2007年4月16日，當時23歲的南韓留學生趙承熙在校園內瘋狂開槍掃射，包括兇嫌在內有33人喪生。在16日的紀念活動中，估計有1萬人至2萬人參與，包括維吉尼亞州州長麥克菲(Terry McAuliffe)和聯邦參議員凱恩(Tim Kaine)。
在這起校園慘案發生時，凱恩擔任維吉尼亞州州長。他表示，這恐怖的一天至今他仍印象鮮明，但也因此和倖存者和受害者家屬更為緊密。
維吉尼亞理工學院暨州立大學(Virginia Polytechnic Institute and State University)一般合稱為維吉尼亞理工大學，趙承熙在兩個校園內發動的攻擊，連同他本人在內，共有33人死亡，並至少造成23人受傷。它是美國歷史上死亡人數最多的校園槍擊案，促使當局更重視校園安全，也再度引發對槍枝管制的激烈辯論。
維吉尼亞理工大學槍擊案也是美國歷史上死亡人數第二多的槍擊事件，僅次於2016年佛羅里達州奧蘭多夜店槍擊案，該起事件有49人喪生。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
msi bd．MSI 微星 GS60．msi FX620．msi u200．MSI N640．MSI ge70 17.3吋．msi ws60．msi X350．MSI 筆電 GS70．z97 msi．msi p67．msi n750．aio msi．MSI z68．msi LCD．MSI GS70．msi ag240．msi ge60 2pf．MSI M800．msi aio．msi ex400．msi 2kg．msi PC．msi pro．n750 msi．msi usb．MSI gp60．msi 1GD5．msi 77．msi gs60
陸官專科班校友會 陳錦全獲傑出校友獎章【大成報】
8歲童上網學開車 赴麥當勞買起司漢堡【中央廣播電台】
陪女兒參加考試 單親媽抽空喝咖啡遭撞亡【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》