八田與一塑像在16日遭斷頭破壞，又逢5月8日八田與一忌日追思活動將屆，斷頭案引發各界高度關注。新黨新思維中心主任侯漢廷則在臉書指出：「若有台人感謝八田與一，不是壞就是傻。」

據了解，八田與一是台灣重要土木工程推手，他致力於烏山頭水庫、嘉南大圳的水利建設，也曾參與台北下水道、高雄港、台南水道計劃、日月潭水力發電所、桃園大圳和大甲溪電源等開發計畫，後人為感念其對台的貢獻，才建造塑像緬懷。

但侯漢廷認為，日據殖民時期，台灣人遭到日人重重剝削，譬如徵收土地、日人高薪台人低薪、喪失自由耕種權利等。他指「八田與一是日本帝國主義下，殖民台灣的官僚幫兇」、「古時嘉南大圳也被稱為咬人大圳」，因此若有台人感謝八田與一，他只能說不是壞就是傻。

侯漢廷說，他不贊同砍銅像，所有銅像都該保留，歷史遺跡面對即可，不管是贊成或反對砍銅像，都各有意識形態支持，但千萬不要傻傻去感謝八田與一。

以下是侯漢廷的臉書全文：

【一起來認識八田與一】

八田與一建設嘉南大圳，台灣人付出什麼又得到什麼呢？

徵收的地，不給補償。當初高喊土地正義、反文林苑反大埔的朋友應該先反日本，這是台灣人第一次被剝削。而後強迫台人勞動建設水庫，日人高薪，台人低薪或無薪，是第二次剝削。水庫建成，台人灌溉必須徵收高昂稅金（註1），是第三次剝削。台人必須配合總督府指令，種甘蔗、水稻、雜糧，喪失自由耕種權利，是第四次剝削（註2）。台人勞動灌溉所種的稻米，上繳日本，自己只能吃番薯籤，是第五次剝削（註3）。因為台人是二等公民，被剝削是理所當然。

沒過幾年，幾場地震，就讓水庫幾乎不堪使用。

國民政府光復台灣，取消不平等待遇，台人自己種米自己吃，不用再上交給日本（註4）。而後兩蔣時代重修水庫、三七五減租、耕者有其田，台灣農民才真正自己當家做主，擺脫被剝削的命運。

八田與一蓋水庫：台人出地、出力，繳稅、耕種，最後自己什麼也吃不到。八田與一，日本帝國主義下殖民台灣的官僚幫兇。因此古時嘉南大圳也被稱為「咬人大圳」。

對於兩蔣，可能每個人有不同評價，或者民主時代我們不需要感謝領導人。但是，八田與一這個殖民台人剝削台人的殖民者官僚，若有台人感謝他，我只能說，不是壞就是傻。

贊成或反對砍銅像各有意識形態支持，但是千萬不要傻傻去感謝八田與一。台灣容得下你，但是你的智商容不下你自己。

我不贊同砍銅像，所有銅像都該保留，歷史遺跡面對即可（註5）。重點是我們呈現什麼樣的史料還原當時的歷史，現今用什麼心態看這些銅像。有人會很不屑地看蔣中正。我就會公開歷史、很不屑地去看八田的銅像。

註1：台人灌溉必須再度徵收高昂「水費」、「土地費」，根據昭和五年11月1日台灣新生報報導，嘉南大圳完工後「地主七倒八苦」、農人面臨賣子繳稅的情形。但是在水庫建成前，台人是不需要繳稅也能有收穫的。http://imgur.com/a/G8g7X

註2：嘉南大圳竣工，八田與一的「三年輪作」設計，以水的供給爲手段，强制台灣農民分區，台人必須配合總督府指令，每年分別種甘蔗、水稻、雜糧，出口到日本，好讓日本每年都有甘蔗、稻米的供應，解决日方的「米糖相剋」，然而台灣農民則完全失去選擇耕種的自由。

註3：台灣人經過春耕夏耘秋收冬藏，努力一整年所辛苦獲得的農產品，並沒有進入臺灣人的口腹。「日本經濟百年統計」數據顯示，嘉南大圳完工後的1930年代，臺灣稻米產量增產2.07倍，但當時人均稻米消費量卻比1910年代減少23.1%。1935-38年當時，台灣稻米生産量達9,344萬4,000石，移出日本4,750萬石，即移出50.8％到日本食用，當年，臺灣的稻米都成了日本殖民者的口糧，成為日本軍隊的軍需。日本掠奪台灣的米糧，台人吃不到自己所種的米糧，只能吃番薯籤。

註4：台人所種米糧甚至不用交給大陸，光復後大陸運送諸多米糧布匹來台。『台米糧送至大陸打內戰』是謠言。過去文章已有史料電報破解。

http://n.yam.com/yam_…/politics/20150501/20150501008516.html

註5：有人質疑：罵八田與一，所以可以紀念蔣公？