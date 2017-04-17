1名董娘到健身房練健身，卻與男教練練到進汽車賓館開房間，被董座老公發現婚外情後，老公氣得要求離婚並提告求償。二審判男教練與外遇董娘須連帶賠償50萬元給董座，全案判決確定，不得上訴。

據了解，董座和董娘於2004年結婚，並育有2名子女，原本幸福的婚姻，在2014年董娘到健身房運動後變調。

2014年董娘認識健身教練，不僅和他牽手擁抱、接吻，更在同年11月和12月到賓館開房間，後來被董座發現外遇，氣得和她離婚，並向董娘和教練連帶求償2百萬元。

台灣高等法院台南分院檢視相關照片和影像，認定董娘與教練的親密行為，已超越普通朋友的交往舉止，是婚姻關係外的不正常往來，侵害董座的配偶權，故判董娘和男教練須連帶賠償50萬元給董座。