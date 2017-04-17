清大男疑厭食症猝死租屋處 臨終前僅剩39公斤NOWnews今日新聞 (2017-04-17 11:09)
本月13日晚間，清華大學一名就讀大三的男學生，被家人發現猝死於租屋處內；檢警初步調查，屋內並無打鬥痕跡，排除他殺可能，而死者臨終前身形宛若皮包骨，僅剩39公斤，懷疑是因為營養不良導致猝死；然而確切的死因仍待進一步調查。
檢警調查，21歲的死者曾經因為健康因素休學，在家療養半年，日前情況好轉復學；不料租屋獨居校外的他，上周卻突然「失聯」，周四(13日)晚間，家屬焦急前往尋人，發現他已失去意識倒臥床上，送醫時已無生命跡象，急救後仍回天乏術。
檢警表示，死者臨終前身形消瘦，僅剩39公斤，初步研判恐是營養不良而引起猝死；然而確切的死因究竟為何，仍有待進一步調查釐清。
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