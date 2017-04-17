消防勘災車淪送餐車 基隆市消防局：查明後會懲處NOWnews今日新聞 (2017-04-17 11:26)
基隆1名王姓男子14日晚間，開車行經暖暖街某餐廳外時，發現一台紅色消防車後方竟裝有餐廳擺盤好的10盤水果，他直呼太扯，消防勘災車竟被當作送餐車使用。對此，基隆市消防局表示，經查明後會進行懲處。
據《自由時報》表示，王男行經該餐廳時，發現一輛紅色廂型車，上面還有紅色警示燈，疑似是消防隊的車子，但車上卻裝著餐廳食物，看似要去送餐，所以趁機拍下照片，回家調查後發現是基隆市消防局災情勘查車，他懷疑勘災車被公器私用。
基隆市消防局表示，暖暖分隊14日為勉勵同仁、並慶祝1名即將結婚的同仁，便向餐廳訂餐，但因消防同仁須待命救災，無法隨意離隊，加上分隊未配置後勤車，所以才會派勘災車去載菜餚，因勘災車的使用方式確有不妥，現已交由督察單位調查，並會依規定懲處。
據了解，災情勘查車屬救災車輛，依規定只有執行救災勤務才能出勤；而消防後勤車、消防查察車，是屬於消防勤務車，平常可開出去洽公，加上分隊有買菜需求，也可協助運送餐點，但有些縣市因車輛不夠，也會把後勤車改當作災情勘查車使用。
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