（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）從小視父親為偶像的員警韓家恩，東華大學畢業後從事教職3年，民國104年報考警察，畢業後順利分發回花蓮，目前在花蓮分局中華派出所服務；韓家恩的父親、大伯及叔叔都是警察，堪稱警察世家。



昨天剛過28歲生日的韓家恩，日前因為一件為民服務案件被報導，分局及派出所同事才知道他的爸爸、大伯及叔叔都是警察。



韓家恩說，雖然老師工作令人稱羨，但當了3年老師和1年的網球教練，才發現自己還是喜歡警察工作，因此在家人支持下報考警察特考，期許自己成為跟老爸一樣當個好警察，帶給社會更多正面能量。



擔任警察雖只有短短幾個月，韓家恩說，不論是老師還是警察，這兩個工作並沒有衝突，都是在自己的能力範圍內服務民眾。尤其擔任老師所累積的經驗，更能運用在為民服務或是校園預防犯罪宣導。



同樣在花蓮擔任警察工作的韓爸爸，得知兒子跟隨自己的腳步從警，他說，「一則以喜，一則以憂」，喜的是子承父業，羨煞許多同事；憂的是長期待在基層，深知警察工作繁重，但既然兒子有心，只能尊重，並盡可能協助兒子成為稱職的人民保母。1060417