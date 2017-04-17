全球緊張 北韓民眾玩水賞花一派輕鬆中央社 (2017-04-17 11:06)
（中央社記者邱國強北京17日電）綜合陸媒及外媒報導，15日北韓「太陽節」及16日發射飛彈失敗過後，平壤的水上樂園湧入大批遊客前往玩水，而花展也出現眾多賞花遊客，看不出戰爭及民眾被疏散的氣氛。
根據報導，北韓官方在邀請眾多外國媒體，採訪已故第1代領導人金日成105周年誕辰的「太陽節」慶典過後，16日便安排這些媒體參訪市內的文殊水上樂園、「金日成花展」及平壤動物園。
其中有報導形容，北韓民眾「享受『太陽節』這一全國假日」，在文殊水上樂園裡戲水。
也有報導指出，北韓剛過完「太陽節」，16日星期天一早發射飛彈失敗的消息，讓國際輿論為之一震。但在甚囂塵上的國際輿論之外，平壤市民則向雲集當地採訪的外國媒體，「展示了一個歡樂祥和的春日周末」。
報導說，16日星期天的平壤街上，能看到大批北韓百姓外出，其中夾雜著孩子們的歡笑聲。電影院、劇場前人群密密麻麻。
報導指出，北韓官方這樣的安排，意在展示北韓民眾「擁有豐富娛樂生活的景象」。1060417
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