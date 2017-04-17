日本最強機器人模型現身龜山圖書分館 ｢模型大玩家｣展出鋼彈夢想台灣好新聞報 (2017-04-17 09:21)
生活中心／綜合報導
圖書館裡居然有機器人模型展覽！廣受大小朋友喜愛的鋼彈模型，即將於圖書館現身！即日起至6/25桃園市立圖書館龜山分館展出「2017模型大玩家-手作模型展」，滿滿的鋼彈模型與鋼彈手繪作品佈滿一樓展覽區，並開設模型製作體驗課程，適逢兒童佳節，歡迎親子們一同來體驗組裝模型的樂趣！
「鋼彈」是日本自1979年所製作動畫「機動戰士鋼彈」一作所派生出來的一連串動畫續作、外傳、電玩、公仔模型及其他系列的總稱。時至今日，鋼彈已吸引全世界成千上萬的愛好族群，其系列獨特的世界觀和哲學構成出夢想般的空想世界，尤其是機械設計更是吸引年輕男性的瘋狂著迷，擁有一隻專屬於自己的鋼彈模型絕對是全世界男孩共同的心願。而配合4月份兒童的節日，為彙集年輕朋友的心願，自即日起開始舉辦為時達2個月的鋼彈模型特展，喜歡鋼彈或是模型的朋友千萬別錯過！
本次的展覽共分為六大部份，包括有入口處展覽介紹；製作流程介紹：包含套件種類、工具、教材、製作中與完成作品介紹；單體作品展示：陳列在地玩家精心製作模型作品；模型場景展示：以親手製作的戰地場景，展現模型的氣勢磅礡；模型製作工廠介紹：讓民眾了解塑膠模型從零到有的生產過程，寓教於樂；牆面畫作區：由臺灣藝術創作者所繪製的鋼彈油畫。另外還開設多堂「手作模型研習課程」，由桃園「秋葉原模型手作坊」創辦人成真老師為民眾現場教學，藉此系列活動將鋼彈文化及組裝模型的樂趣傳遞給參加的民眾。
「2017模型大玩家-手作模型展」，展期自即日起至6月25日止，歡迎所有喜愛鋼彈、模型、公仔的民眾蒞臨桃園市立圖書館龜山分館一樓展覽區，感受有別以往的鋼彈魅力。詳細訊息請洽桃園市立圖書館官方網站(http://www.typl.gov.tw/)，或洽詢03-3290939#10。
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