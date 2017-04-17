（中央社記者張謙香港17日電）香港一個前往中國大陸江西省井崗山的旅行團前天遇上意外，當地景區一條木橋斷裂，約有10名團員受傷。



無線電視台今天凌晨報導，意外發生周六下午4時許，當時位於井岡山杜鵑山景區驗票入口的一條木橋的木板斷開，橋下面幾公尺是一條河。



木橋斷裂時，橋上有不少遊客墜下受傷，香港入境事務處證實傷者中包括約10名港人。



據報導，出事旅行團部分團員昨晚已經返港，但仍有7人在當地住院，部分人有骨折，沒有生命危險。1060417