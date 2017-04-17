【大成報記者吉雄世╱高雄報導】「庇護一卡通“購”」加碼送電影票！高雄市政府勞工局去（105）年與一卡通票證公司合作，高雄市10家庇護工場全面適用一卡通付款，免帶零錢Easy Buy，獲得許多民眾好評。為了讓民眾可以同時購買高市各家庇護工場商品，勞工局15日下午在高捷美麗島站光之穹頂大廳，舉辦聯合展售，高市府林英斌副秘書長、許智傑立委、一卡通票證公司張修齊總經理、勞工局鄭素玲局長皆到場支持，一卡通代言人物「小帕」也與民眾拍照互動，吸引許多民眾購買庇護商品。勞工局局長鄭素玲表示，為鼓勵民眾採購身心障礙朋友製作的庇護商品，推出「庇護一卡通“購”」活動，民眾即日起至7月31日到庇護工場消費，結帳時使用一卡通/一卡通聯名卡/一卡通數位學生證，消費累積滿千元，即送威秀影城電影票乙張，買越多送越多！此外五一勞動節將至，庇護工場也加碼推出好康優惠，一家工場於5月2日至5月5日商品全面買5送1。喜歡你咖啡鳳山庇護商店於5月1日至5月12日咖啡買一送一。湖畔咖啡屋於5月2日至5月15日買咖啡送餅乾。喜憨兒創作料理庇護商店於5月買碾米5斤送1斤。中外餅鋪庇護工場於5月買咖啡送雪藏棋餅，多項好康歡迎民眾踴躍購買。勞工局表示，高雄市目前有10家庇護工場，提供164個庇護性工作機會，庇護工場致力推廣產品及建立品牌，且因應節慶推出多款精選伴手禮，讓民眾安心選購，歡迎民眾多加支持，給予身障朋友就業助力。