庇護工場刷一卡通送威秀電影票大成報 (2017-04-17 08:57)
勞工局局長鄭素玲表示，為鼓勵民眾採購身心障礙朋友製作的庇護商品，推出「庇護一卡通“購”」活動，民眾即日起至7月31日到庇護工場消費，結帳時使用一卡通/一卡通聯名卡/一卡通數位學生證，消費累積滿千元，即送威秀影城電影票乙張，買越多送越多！
此外五一勞動節將至，庇護工場也加碼推出好康優惠，一家工場於5月2日至5月5日商品全面買5送1。喜歡你咖啡鳳山庇護商店於5月1日至5月12日咖啡買一送一。湖畔咖啡屋於5月2日至5月15日買咖啡送餅乾。喜憨兒創作料理庇護商店於5月買碾米5斤送1斤。中外餅鋪庇護工場於5月買咖啡送雪藏棋餅，多項好康歡迎民眾踴躍購買。
勞工局表示，高雄市目前有10家庇護工場，提供164個庇護性工作機會，庇護工場致力推廣產品及建立品牌，且因應節慶推出多款精選伴手禮，讓民眾安心選購，歡迎民眾多加支持，給予身障朋友就業助力。
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