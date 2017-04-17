感謝臨短托服務員溫暖支持身心障礙者家庭 社會局表揚大成報 (2017-04-17 09:03)
此次表揚的服務員服務資歷都很長，其中一位服務員莉莉姐投入臨時暨短期照顧服務工作已邁入第十四年，服務過很多身障個案，其中令她印象深刻的是一名腦性痲痺患者-小文(化名)，小文現年14歲，因患有腦性麻痺而成為重度障礙者，五官嚴重扭曲、手和足捲曲以及背部佝僂，平衡感不佳，須以矯正鞋協助活動。照顧過程得留意他的反應，相當辛苦。多年來小文的父母親盡心盡力照顧小文，從不假手他人，因為一方面擔心照顧者不瞭解小文的生活習性，另一方面也擔憂小文不適應陌生人的照顧，但長期親自照顧下來不免感到精疲力竭。自從申請臨時暨短期照顧服務後，小文的父母親嘗試讓莉莉姐暫時協助照顧小文，莉莉姐有不懂的地方會直接詢問小文的父母，也會仔細觀察小文的需求與感覺，以他最舒適的方式服務，小文也漸漸地適應莉莉姐的照顧，讓小文父母暫時舒緩照顧壓力。莉莉姐從事臨時暨短期照顧服務工作，得到家人的全力支持，希望用自己微薄的心力，分擔身心障礙者家屬的照顧負荷，讓他們可以有休息的機會，更有體力長遠的持續照顧家人。
社會局表示，高雄市自84年起開辦身心障礙者臨時暨短期照顧服務，以因應身障者家庭突發狀況或提供家庭照顧者喘息機會，目前計有臨托員46人。臨短托服務內容以提供安全照顧為主，其他經評估確有實際需要，得協助膳食、身障者個人清潔工作、陪同就醫、陪同從事休閒活動等，服務時間非每天固定式，較有彈性，鼓勵社會大眾加入臨托服務員行列，另臨短托服務對象為49歲以下，設籍且實際居住高雄市領有身心障礙手冊或證明之身障者，家庭照顧人力因臨時或短期無法照顧並經評估確實有需求者。
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